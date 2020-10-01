国家卫健委：9月30日新增确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京10月1日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息，9月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海7例，广东2例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者796人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例186例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2865例，累计治愈出院病例2679例，无死亡病例。

截至9月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例186例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80594例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85414例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者833311人，尚在医学观察的密切接触者7241人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者363例（境外输入361例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5647例。其中，香港特别行政区5087例（出院4827例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区514例（出院483例，死亡7例）。