侯岩：医学装备管理是提升县级医院综合服务能力的关键手段

全面提升县级医院综合服务能力，不仅需要提升以专科建设为核心的医院“软实力”，也要注重医学装备的投入、管理，多方面、全方位共同发展。中国医学装备协会侯岩副理事长在“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会，做了题为《提升县级医院服务能力的重要选择》的发言，从医学装备管理方面解析如何助力提升县级医院服务能力。

侯岩理事长在演讲中说道，近些年提升县级医院服务能力的要求，应该是一个不断地强化的过程，从医学装备管理来看如何来提升服务能力？这个问题也就是王陇德部长讲的关键手段。侯岩理事长以肿瘤治疗为例，梳理了从2014到2020年国家相关部门关于全面提升县级医院综合能力的相关政策，并结合今年在疫情防控中对县医院提出的新要求，比如说对县级的核酸检测能力的要求，特别是国家发改委，国家卫健委印发的《公共卫生防控救治能力的建设方案》，提出充分发挥县级医院的龙头作用，构筑疫情救治第一道关口。

医改以来，国家加大了对县级医院综合基础设施的建设的投入。为了实施健全基层医疗卫生的服务体系、完善基层的医疗卫生服务体系、全民健康保障工程等规划建设，在“十二五”期间，从国家发改委累计安排中央预算内投入237.7亿元，支持1500多个县级医院的建设；“十三五”期间又投入720.8亿元，支持近2000多个县级医院建设。国家对我们的任务要求不断地提高，国家的相应的基础设施投入也是逐步的增大。

这些年县级医院发生了根本性的变化。主要表现在：县级医院的数量有所下降，但是床位是逐年增加，2018年全国县级医院床位数已经占到总的床位数28.56%，县级医院的诊疗人次、住院人次都是逐年增加，特别是县级医院万元以上设备数量和价值逐年的增加，2014年-2018年年均设备数量增长了10.17%，总价值增长了11.71%。

2019年，中国医学装备协会对全国2217个县级综合医院做了一个调研，平均每个医院的医学装备的资产总值就达到了7809万元，但是不同地区、不同规模的县级医院差距还是比较大的。

侯岩理事长表示，新时代对县级医院提出了新的发展任务和要求。面对广大人民群众更多的需求，实现全面建成小康社会，开启面向现代化国家的新的征程，在这个过程当中人民的需求是逐步的提高，县级医院面临的改革管理的任务也更加艰巨。其中有一个方面，特别值得我们县级医院院长关注的，就是改革的要求，我们一定要降低成本，控制费用，要求我们从以收入为中心到以成本为中心，这个转变是一定会发生的，而且现在正在发生，在这种情况下，对县级医院的领导以及县级医院来说，医学装备就要有一个根本的转变，就是从过去“重配置”到今后要更加“重管理”，通过加强县级医院的医学装备的管理能够提高效能，降低成本。

工欲善其事必先利其器。医学装备不仅仅是县级医院的物质的基础，也是医疗技术提高的重要载体。如何做强县级医院？不能单靠扩大规模，一定是要强技术、强管理，医学装备是一个非常重要的方面。中国医学装备协会这两年在国家卫生健康委的支持下做了两件事情，编制了《县级医院设备配置要求》及《县级医院医疗设备全程管理指南》。《县级医院设备配置要求》（以下简称《配置要求》）是国家卫生健康委员会规划发展与信息化司提出，经过国家卫生标准委员会批准，正式列入2018年卫生标准制修订项目计划。

《配置要求》是基于三个编制原则进行制定：配置与医院功能定位相适应；装备配置与县医院发展相适应；装备分科配置与集中管理。目的和意义也有三个，一是建立标准化规范化医院的基础；二是实现县级医院功能定位的保障；三是避免县级医院盲目扩张和资源浪费的重要依据。具体方法是根据县级医院的功能定位和能力要求来选择品目，根据医院规模来确定设备数量。从200张床到1000张床，一共分了5个等级，因为县级医院几千家，我们县的人口不同，县级医院的床位数量规模不一样，任务不一样，能力也不一样，据此来确定每一个品目县级医院要配多少的数量。

同时组织有关的专家，编制了《县级医院医疗设备全程管理指南》（以下简称《指南》），这个全程管理是什么呢？就是从计划论证、招标采购、安装验收、使用管理、维护维修到报废处置这么一个全过程。《指南》实际上一个核心的作用就是告诉大家应该熟知法律政策的要求，把握管理程序和方法，明晰必须遵守的纪律红线，指导建章立制强化管理。