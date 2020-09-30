葛均波院士：“健康县域”——技术普及与体系建设是县域医疗发展的关键

中国科学院院士、中国县域医院院长联盟联合主席葛均波，近日在“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会现场连线时表示，中国的慢性疾病的负担日益沉重，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。应当推进分级诊疗制度，提高县域医院的综合服务水平和诊疗能力及患者的慢病管理能力。

中国科学院院士、中国县域医院院长联盟联合主席葛均波

“心血管疾病的死亡率占城乡居民总死亡率原因的首位，农村死亡率持续高于城市水平。目前，县域医院的慢病管理方面有待提升，”葛均波指出，实现‘健康中国2030’的宏伟目标，应当推进分级诊疗制度，提高县域医院的综合服务水平和诊疗能力及患者的慢病管理能力。同时，提升县域医疗机构的临床诊疗能力，构建规范的临床管理体系，是实现国家分级诊疗的战略目标。

葛均波称，目前，县域医疗的发展急需解决的是技术普及与体系建设问题。进一步加强专科技术疾病的诊断与救治能力，各级医疗卫生行政管理部门需加大对于人才技术培养方面的投入力量，对以胸痛、卒中为代表的五大中心的建设和慢病管理中心的体系化建设实践应当给予更高的重视，尽快督促落地执行。

葛均波也提出，在国家政策更加重视和支持县域医疗卫生的发展的背景下，县域医院院长必须清楚自己的发展规划是什么；如何发展医院的优势，基础学科跟专科；如何带动医院的整体发展和提升等，这些将成为真正带动县域医疗的关键力量。