中国县域医院院长联盟专委会、学组颁证仪式在苏州举行

9月4日，由中国医学装备协会、中国县域医院院长联盟、中国县域卫生联合举办的“健康中国·健康县域”中国县域健康大会在苏州开幕。

开幕式上，中国县域医院院长联盟为部分参会的专家委员会和学组成员颁发了证书，包括中国县域医院院长联盟慢病健康管理专家委员会、医院发展专家委员会、呼吸专科学组、肾脏病学组、风湿免疫学组证书授予仪式。

据中国县域医院院长联盟相关人员介绍，该联盟旨在整合政府、学术组织、医学专家等资源，帮助县域培养优秀的医疗人才与输出适宜的专科技术，促进县医院综合能力提升要求中的主要临床学科的能力发展。学科体系建设是县医院发展的核心竞争力，决定了医疗服务质量，是实现“大病不出县”目标的基础。

联盟将通过提升县域医疗机构的专科水平，推动慢病管理中心、卒中中心、胸痛中心、慢阻肺规范诊疗中心、代谢性疾病管理中心、肿瘤筛查中心等疾病管理中心在县域医疗机构的建设，为县域医疗机构提供中心化、网络化、体系化的疾病管理解决方案。

同时，还将通过推进县域重大疾病领域（脑血管、心血管、内分泌、肿瘤、呼吸、消化、肾病、风湿免疫等）的学科建设和人员培训，推动县域重大疾病领域学科间协作，向基层引入创新医疗理念、创新技术和创新服务，为基层患者构建基于价值医学的多学科联动共管、急慢分治、防控一体的疾病健康综合服务体系，满足基层患者的医疗需求，实现“大病不出县”的国家战略目标。

慢病健康管理专家委员会主任委员、副主任委员证书授予仪式

医院发展专家委员会主任委员、副主任委证书授予仪式

呼吸专科学组、肾脏学组、风湿免疫学组证书授予仪式

会议现场，分别为慢病健康管理专家委员会主任委员、副主任委员，医院发展专家委员会主任委员、副主任委员和呼吸专科学组、肾脏学组、风湿免疫学组的学组长、副组长颁发了证书。