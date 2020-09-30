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产前B超检查注意啥

2020年09月30日11:04 来源：人民网-生命时报

甘肃读者魏先生问：我女儿是高龄孕妇，怀孕期间经常要做产前B超检查，产前B超检查都要注意啥？

武汉市中心医院超声诊断副主任医师刘建新解答：产前B超检查时应先了解以下6点：1.超声检查使用的是超声波，对胎儿没有辐射。2.如果仅做超声检查，不涉及其他抽血项目，不需要空腹；多数情况下也不需要憋尿。3.大小排畸、胎儿超声心动图检查耗时较长，需要提前预约，其他检查不用。4.孕晚期的女性平躺时，子宫向上挤压膈肌，造成呼吸困难；有些孕妇又过于紧张，很容易出现恶心、呕吐的情况，如果感到不适，赶快跟医生说。5.三维照片的清晰度和宝宝发育情况没有直接关系，主要受胎儿体位、羊水量及孕妇腹壁厚度的影响，不会影响最终检查结果。6.脐带绕颈属于常见现象，一般不会引起窒息；但如果绕颈两周及以上、胎动次数明显增多，需要马上到正规医院就诊。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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