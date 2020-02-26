疫情期间，产检能省吗

新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍在持续，孕妇还要定期产检吗？怎么做好防护措施？去医院产检的通道安全吗？《生命时报》特邀南京市妇幼保健院产科主任丁虹娟为大家详细讲解。

预约时间到了，怎么办？有些产检是不能延时和省略的：1.孕20~28周，这段时间的产检频率通常每个月一次，最重要的产检项目是胎儿系统超声筛查和75克葡萄糖耐量试验。一般建议在孕20~24周完成胎儿系统超声筛查，孕24~28周完成75克葡萄糖耐量试验，是不能省略的。2.孕28~36周，这段时间的产检频率通常每两周一次，孕32周前后安排B超、心电图、抽血等相关检查，医生会根据情况进行评估。大家也需要按照约定时间产检。3.孕36~40周，这段时间的产检频率通常每周一次，孕36~38周前后安排B超、胎心监护和其他检查，医生会根据情况进行评估，每周产检的胎心监护检查必不可少，有条件的在家里监测胎心和胎动。4.孕36~37周，大家需要按照约定的时间做B超、胎心监护，也是不能省略的。

去产检怎么防护？一定要戴好口罩，按照产科门诊指导的通道进行产检。有条件的情况下，可提前联系医生，选择人少的时间错峰就诊。

去医院产检的通道安全吗？进入产科门诊前会有专人检测体温，体温正常方可进入。医院设有发热预检分诊点，不明原因发热的孕妇建议到设有发热门诊的医院就诊。如果发生临产或其他严重不适，请前往急诊，那里有专门为孕妇准备的绿色通道。正常待产的孕妇可经由门诊检查后办理入院手续。

需要提醒的是，所有进入医院的人员，请积极配合医院相关管理要求。陪护者如有发热、咳嗽或可疑流行病学史的，请不要陪伴孕妇来院就医，禁止进入病区探视或陪护。如近期有疫区（湖北）接触史，请自行隔离观察2周，并在社区登记。▲