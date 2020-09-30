防控疫情，过好长假，十一出游防护全攻略

8天的国庆、中秋长假将至，疫情防控常态化下，外出旅行需要注意些啥?这份十一出游防疫攻略请收好。

十一能放心出门吗?

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友指出，从疫情防控角度看，国庆节到全国各地旅游没有特别限制和需要警惕的。“在中国的环境中，现在没有新冠病毒，旅行方面没有特别的疫情风险提示。但是国庆节人多，还是要注意旅行安全。”

北京市疾病预防控制中心9月27日提醒，目前正值秋冬流感等呼吸道传染病高发季，境外新冠肺炎疫情仍在扩散蔓延，多个国家疫情快速反弹。鉴于国外疫情现状目前不建议出境旅游。市民朋友们享受快乐出行时，千万注意保持个人防病意识，要时刻绷紧疫情防控这根弦。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，有90%以上可以恢复到正常生活了，但至于可不可以“浪”了，可以“浪”就是100%正常，那是完全常态化，不是新常态。他说，“现在出门旅游，可以说接近100%的概率不会碰到新冠病人，但是输入的风险始终会有，人们还是要具备一种意识——即万一发现发烧或任何临床症状，第一时间去就诊”。

出游担心健康码怎么办?

以北京首都国际机场为例，自7月4日0时起，所有旅客须展示北京健康宝“未见异常”的健康码并通过体温检测后方可进入航站楼。满足目的地政府防控要求、北京健康宝健康码“未见异常”方可离京。

作为刚刚发现两例新型冠状病毒肺炎无症状感染者的旅游城市青岛来说，9月27日，青岛市卫生健康委员会党组成员、副主任、青岛市中医药管理局专职副局长赵国磊表示，本次疫情不会影响离青或到青旅游者的健康码。

除服从旅行目的地新冠防控工作的有关要求外，北京市疾控中心副主任庞星火提醒旅行途中的防护做到8个“要”：

要尽量避免人群聚集，避开热门景点，实行预约购票,错峰出游；

要乘坐公共交通健康防护，配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查，认真做好科学佩戴口罩、勤洗手、与他人保持 1 米以上的社交距离等个人防护措施。在候机、候车时，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所久留，选择在空气流通的地方等候；

要配合当地防控要求，到达住宿地后，要按照当地政府部门各项防控防疫措施要求配合开展健康检疫，做好个人防护；

要及时增减衣物，充分了解当地气候情况及时增减衣服，预防感冒或中暑等；注意劳逸结合，保证充足睡眠；

要注意饮食卫生，选择正规餐厅，规律饮食。及时补充水分，不要饮用生水或地表水，应饮用开水或瓶装水。生吃蔬菜瓜果要洗净，尽量不食用凉菜。不随便食用野菜和野蘑菇，食用海鲜时一定要煮熟蒸透。做到生熟分开；

要注意手卫生，勤洗手，饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，用肥皂或洗手液，流动水冲洗 20 秒。如果不方便洗手，应使用免洗手消毒剂；

要遵循咳嗽打喷嚏礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。不随地吐痰；

要防蚊虫叮咬，及时擦去汗液，尽量穿浅色长袖衣裤，可以适量使用避蚊胺、驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂，涂抹于手臂、脸颈、小腿等皮肤裸露处；生病时要及时终止旅行，佩戴医用外科口罩，就近到正规医院发热门诊及时就医。

如果症状严重行动不便，可拨打“120”或当地的救助电话寻求帮助。与他人接触时尽可能保持 1 米以上的社交距离。

旅行归来要隔离吗?

中国疾病预防控制中心表示，旅行归来，要继续做好个人健康监测，应自我观察14天，一旦出现身体不适，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。如果是境外旅行归国人员，应按照我国最新版新冠肺炎防控方案的要求，实行14天集中隔离医学观察，或者具备条件时、在自愿基础上实行“7+7”“2+1”的管理模式，即7天集中隔离和7天居家隔离，入境口岸海关核酸检测、入境地集中隔离后期核酸检测、居家隔离期满后核酸检测。

此外，不同国家和地区采取不同的旅行限制措施，出入境前后可能最长需28天的隔离观察，会严重影响短期跨境旅游的体验。如果跨境出行难以避免，需注意文旅部提醒：中国公民近期暂勿前往捷克、马里、土耳其、叙利亚、阿富汗、澳大利亚等地。

据了解，目前，各地疫情风险等级可进入国务院客户端小程序进行实时查询，订阅该功能后，订阅地区疫情风险等级如果发生变化，用户将收到微信通知。(健康时报记者 井超 实习记者 高晓锳)