热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

国务院食品安全办等部门联合举办主题活动

提升餐饮质量 制止餐饮浪费

2020年09月30日10:46 来源：经济日报

　　29日，国务院食品安全办联合市场监管总局等部门联合举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动。

　　国务院食品安全办主任，市场监管总局党组书记、局长张工表示，将积极推进“互联网+明厨亮灶”，督促落实学校食品安全校长负责制、网络第三方平台管理责任。餐饮企业要落实主体责任，把提升餐饮质量、制止餐饮浪费融入食材采购、储存管理、加工制作、消费服务、外卖配送全过程，积极推行菜单标注菜量。要发挥行业自律作用，将保障餐饮质量安全、反对餐饮浪费纳入示范餐厅等创建活动。要倡导理性文明消费，科学点餐、理性消费、文明用餐，自觉践行“光盘行动”。要弘扬良好社会风尚，大力宣传诚信守法食品生产经营者，曝光餐饮浪费不良行为。

　　活动还发布了《餐饮质量安全提升行动方案》和《餐饮服务量化分级评定规范》，食品安全联盟企业发起“为了生存的环境更美好——从我做起 厉行节约 拒绝浪费”倡议。（记者 佘颖）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn