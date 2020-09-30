国务院食品安全办等部门联合举办主题活动
提升餐饮质量 制止餐饮浪费
29日，国务院食品安全办联合市场监管总局等部门联合举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动。
国务院食品安全办主任，市场监管总局党组书记、局长张工表示，将积极推进“互联网+明厨亮灶”，督促落实学校食品安全校长负责制、网络第三方平台管理责任。餐饮企业要落实主体责任，把提升餐饮质量、制止餐饮浪费融入食材采购、储存管理、加工制作、消费服务、外卖配送全过程，积极推行菜单标注菜量。要发挥行业自律作用，将保障餐饮质量安全、反对餐饮浪费纳入示范餐厅等创建活动。要倡导理性文明消费，科学点餐、理性消费、文明用餐，自觉践行“光盘行动”。要弘扬良好社会风尚，大力宣传诚信守法食品生产经营者，曝光餐饮浪费不良行为。
活动还发布了《餐饮质量安全提升行动方案》和《餐饮服务量化分级评定规范》，食品安全联盟企业发起“为了生存的环境更美好——从我做起 厉行节约 拒绝浪费”倡议。（记者 佘颖）
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