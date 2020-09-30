花红药业携手小药药成立妇女健康管理中心 关爱基层女性健康

9月29日，妇女健康管理中心成立仪式在京举行，该中心由广西壮族自治区花红药业集团股份公司联合武汉小药药医药科技有限公司共同成立，旨在关注女性健康，深入基层为广大女性提供健康咨询、诊疗、赠险等服务。小药药创始人兼CEO李萌、花红药业集团副总裁李莹人出席仪式并现场签约。

花红药业集团副总裁李莹人致辞时表示，花红药业一直致力女性健康和中国家庭健康的伟大事业，本次与小药药携手，是希望把花红多年来深耕女性健康领域的认知广泛地辐射到基层群体中去，让基层人员掌握更专业的知识帮助广大女性，这也是我们创立妇女健康管理中心的初衷。

李莹人说，与小药药的合作，为花红提供了一个基于互联网端的广阔平台。“随着时代的发展，女性健康已经从‘治’走到‘防’的阶段，现在我们可以通过‘妇女健康管理中心’为基层女性普及健康知识、让大家提前预防，就能很大程度地减少女性走进医院的机会。”

妇女健康管理中心的成立意义重大，因为种种原因，目前还有很多女性无法及时获得更好的诊疗方式和药品。小药药创始人兼CEO李萌表示，“小药药作为发展迅速的医药互联网企业，秉承着‘ 让中国医药流通安全高效透明，让老百姓吃上便宜放心药’的使命，通过创新的“互联网+智慧医药”模式，不断推动行业的基础设施建设，此次希望与花红药业一起，利用自身的互联网能力和强大渠道，将先进的理念、诊疗服务和好的药品带到基层去，为更广大女性提供健康保障和支持。”

妇女健康管理中心五大职能，全方位关爱女性健康

现场，小药药平台项目负责人袁学利向大家介绍了妇女健康管理中心职责和落地方案。他表示，中心将以关注女性健康为核心，从团队培训、专业提升、保险帮扶、公益、免费体检这五大方面开展工作，依托小药药在全国拥有30多万终端药店、诊所客户，强大的线下渠道网络与全国各县、乡、镇、村药房、诊所无缝隙对接，实现为广大女性提供更好的健康咨询、诊断及诊疗服务。

小药药作为国内医药领域企业，一路践行企业社会责任，此前推出的“小药药微光公益计划”已多次联合上下游合作伙伴将善心善举送达数十万人。其中，花红药业是“小药药微光公益计划”的重要合作伙伴，在战疫、抗洪等社会问题面前，共同承担社会责任，多次为一线服务者提供公益援助。

花红药业一直奉行“关心健康，爱护家庭”的宗旨，致力于女性健康事业，为改善和提高女性健康水平，提供专业化的优质药品和服务。在社会公益的道路上也从未停止，从“母亲水窖”项目到和关爱基层妇女所面临的“家暴”问题，花红从生理到心理全方位关注女性。

妇女健康管理中心的成立对于小药药和花红药业来说，是服务基层、创造社会价值迈出的重要一步。未来，妇女健康管理中心的工作和服务将逐步覆盖中国80%以上县市和7亿女性，真正将关爱渗透到“毛细血管”中。双方将以此为契机，持续推动在业务发展、公益事业等领域开展更多深入合作，为社会创造更大价值。