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疾控中心提醒！双节期间注意预防这些疾病

2020年09月30日10:28 来源：人民网-安徽频道

随着国庆、中秋假期到来，市民或探亲、旅游，聚餐机会增多，发生食源性疾病的风险也明显上升。9月29日，合肥市疾控中心发布提醒，市民在假期期间要注意预防新冠肺炎、流感、诺如病毒和食源性疾病。

合肥市疾控中心专家称，目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，“外防输入、内防反弹”的压力较大，同时秋冬季节是流感等呼吸道传染病高发季节。

因此，专家建议市民做好预防：千万不能放松警惕，要坚持做好个人防护，常规做好“勤洗手、戴口罩、少聚集、常通风、公筷制、保持社交距离”等卫生措施。减少非必要的聚集性活动，注意保持1米以上的社交距离；保持居家环境整洁，加强通风消毒。咳嗽、打喷嚏时注意遮挡。在生活中保持健康行为，如睡眠充足、营养均衡、锻炼身体等，增强身体素质、提高身体抵抗力。

此外，接种肺炎、流感等疫苗可针对性地提升个体防病能力。做好自我健康监测，发现不适及时向正规医疗机构咨询和就医。

“双节”期间市民聚餐等活动随之增加，如忽视饮食卫生，尤其在食品加工制作过程中受到病原菌污染易引发群体性发病。此外，诺如病毒感染性腹泻进入高发期，易在托幼机构、学校、旅行团等人群聚集场所发生暴发疫情。

预防上，做到确保食材和用水卫生安全：集体食堂、餐饮服务单位和家庭等要确保食材和用水卫生安全；规范食品的加工操作流程，生熟食物要分开加工保存；食物必须烧熟煮透；做好餐具的清洁消毒工作。厉行节约，不吃变质食品：市民在生活中要注意饮食卫生，日常做饭，尽量本着吃多少做多少的原则，尽量不剩饭菜。

同时，外出就餐时选择卫生环境良好的有证餐饮单位。如出现呕吐、腹泻等食物中毒症状，应立即停止食用可疑食物，尽快到医疗机构就诊。

（周坤 赵科伕 邱向峰）

(责编：许晓华、李轶群)


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