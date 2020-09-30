腰椎穿刺取出的是骨髓吗

腰椎穿刺术是神经科常用的临床检查方法之一，当遇到中枢性高热、急性缺血性脑损伤、心脏骤停、中暑、颅内压高等情况时，可用于检测颅内压力和脑脊液的性质。有些患者以为腰椎穿刺取出的是骨髓，担心检查后会贫血。其实，腰椎穿刺取出的是脊髓中央管内的少量脑脊液，对骨骼和血液并没有影响。

脑脊液为无色透明液体，充满在各脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内，对脑和脊髓具有保护、支持和营养作用。脑脊液产生于各脑室脉络丛，主要是侧脑室脉络丛。成人脑脊液平均为150毫升，生成速度为每分钟0.3到0.5毫升，每日生成约500毫升。人体每天生成的脑脊液几乎全部被人体吸收，达到一个平衡状态。腰椎穿刺通常只抽取几毫升到十几毫升脑脊液，对人体影响不大。

骨髓是人体的造血组织，存在于骨骼当中。骨髓具有造血、创伤修复、营养骨质等作用，是存在于骨松质间隙和长骨髓腔内的一种富含血液的软结缔组织。从形式上说，脑脊液是液体，而骨髓是软组织。

做腰椎穿刺检查时，患者背对医生侧躺在检查床上，头部向前屈曲，抱住膝盖，使腰椎后凸，充分暴露穿刺部位。这样的姿势不仅可以减少穿刺时间又可以增加穿刺成功率。医生定位完成之后就会消毒，注射局部麻醉药，将一根针头刺入腰椎，将脑脊液引流出来。在这个过程中医护人员会随时观察患者的呼吸、脉搏及面色变化，随时询问患者有无不适感。穿刺成功后医生会留取脑脊液标本。

穿刺后，患者需要去掉枕头平躺4到6小时，卧床期间头部不能离开床面，可适当转动身体。起身后如果仍感觉头疼，应多饮水并延长卧床时间。（作者：北京宣武医院神经内科护士）