七部门联合开展主题活动 德法并举共治餐饮浪费
本报北京9月29日电 （记者孔德晨）29日，国务院食品安全办联合中央文明办、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监管总局、国家粮食和储备局共同举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动。
国务院食品安全办主任、国家市场监管总局局长张工指出，要认真落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，切实将餐饮质量安全提升行动方案落到实处、抓出实效、形成长效。要大力弘扬勤俭节约的传统美德，德法并举、社会共治餐饮浪费，珍惜粮食、珍爱健康。
会上，市场监管总局食品安全总监王铁汉发布《餐饮质量安全提升行动方案》，中国烹饪协会发布《餐饮服务量化分级评定规范》，食品安全联盟企业发起“为了生存的环境更美好——从我做起 厉行节约 拒绝浪费”倡议。
“国庆中秋双节将至，各级市场监管部门要针对节日期间食品消费特点，聚焦重点场所、节日热销食品，加大监督检查和执法力度，强化部门协调联动，加强应急值守，严守食品安全底线，切实维护双节期间市场秩序稳定。”张工说。
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