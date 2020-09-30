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旅途防久坐！别让“飞机腿”带来血栓

2020年09月30日08:12 来源：羊城晚报

有人因为假日外出旅游久坐飞机引发了“肺栓塞”死的？真有此事！广东省中医院大德路总院呼吸与危重症医学科主任许银姬提醒，国庆、中秋超长假期即将到来，长途旅行要避免久坐，多起身活动；在家也不要长时间“葛优瘫”，久坐打游戏看剧，有同样的健康隐患；聚餐开怀，要少吃油腻食物；吸烟加肥胖的人，则要尽量改变生活方式。

“飞机腿”还会带来血栓？

许银姬表示，人的血液中存在着形成血栓的物质，当血管受到损伤、血流速度减慢或血液过于黏稠时，就可能会产生血栓。小李的情况就是久坐导致血流速度减慢，形成下肢血栓。血管破损时，血栓形成可以避免血流不止，是机体自身的一种保护机制。但是，若血栓脱落后随血流在身体内“旅行”，到了肺里的血管就会引起肺栓塞，就会出现气喘和紫绀，严重者可能危机生命。

哪些人容易长血栓？许银姬表示，造成血管损伤、血流速度减慢，或血液本身黏稠度增加的人都容易长血栓，具体以下几类人群需特别留意：

①外伤、骨折、手术造成的血管损伤，血管炎症所致的血管内皮损伤的人群；

②久坐、久卧、下肢缺乏活动致血流速度减慢的人群；

③孕妇、产后、老年人、肥胖、吸烟人群以及肿瘤患者的血液黏稠度增加，也属于容易长血栓的群体。长期避孕药、止血药的使用同样会增加血液的黏稠度。此外，一些先天性疾病导致血液黏稠的群体。

如何预防血栓形成？

虽然血栓来势汹汹，一般人预防到位则不足为惧。许银姬表示，对于普通人群来讲，保持健康的生活方式，避免吸烟、久坐，就是预防关键。

对于外伤骨折或者是需要使用避孕药、止血药的患者群体，需要在医师的指导下规范用药，并且在适当范围内活动下肢；先天性血液高凝、肿瘤以及血管炎的患者，应当及时规律就诊，必要时需要长期使用抗凝药物。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 宋莉萍 景玉婷）

(责编：许晓华、李轶群)


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