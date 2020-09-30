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田螺入汤，最适合秋燥时节的你

2020年09月30日08:11 来源：羊城晚报

秋季正是吃螺的好时节，除了炒田螺之外，田螺还可以煲汤，广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐一款山药金玉螺汤，最适合秋燥时节的你。

食材：铁棍山药250克，胡萝卜1根（约150克），玉米1根，田螺500克，猪排骨250克，红枣3枚，生姜3片。

做法：先将田螺洗净，用钳子将尾部剪开，用大量清水洗净田螺后，加入盐，清洁田螺表面的污泥；猪排骨洗净，斩成小段，连同田螺一齐放进沸水中稍焯，捞出冲洗净血沫；铁棍山药、胡萝卜分别削皮、洗净，滚刀切厚块；玉米去除包衣及须，洗净，横切为6段；红枣劈开，去核；生姜洗净，切片。然后，把所有备好的食材一齐置于砂锅内，加入清水2500毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，精盐调味，即可。

功用：本馔食材中，山药性味甘平，善于补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；胡萝卜（又名金笋）性味甘辛平，长于健脾和中、养肝明目、化痰止咳；玉米性味甘平，功善调中开胃、利湿；搭配性味甘咸寒，功擅清热、利水、止渴、解毒的田螺，以及性味甘咸微寒，善能益肾滋阴、益气养血、生津润燥的猪排骨，佐姜、枣以调和脾胃。

诸物合烹，汤性清凉，清补兼备，既可清热利水、开胃止渴、化痰止咳，又可补脾益肺、益气养血、益肾滋阴、生津润燥。适宜于秋燥时节一般人群服食（脾胃虚寒者慎服）。

（羊城晚报记者 陈辉）

(责编：许晓华、李轶群)


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