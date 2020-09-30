假期带孩子去游乐园玩 儿童骨外伤预防技巧快收藏

2020年国庆、中秋双节喜相逢，大家喜提8天“超级黄金周”。大家去哪里玩、吃什么都不重要，关键是要吃得健康、玩得安全。

每逢节假日都是骨科的“高峰期”，儿童骨折的后果可能很严重。“就医不及时或处理欠妥，极有可能导致骨折部位畸形愈合、神经血管损伤、残疾等严重后果。”广州市荔湾区骨伤科医院（西关正骨医院）脊柱科主任中医师孙振全提醒，假期带小朋友去户外或者室内游乐园玩耍，家长要多注意！

“数据显示，全世界每年平均有25%的儿童发生外伤，而其中10%-25%为骨折，骨折是儿童外伤的常见类型。儿童发育尚未成熟，骨骼较为脆弱，不慎跌倒，很容易导致骨折的发生。”孙振全指出，导致骨折发生的原因主要包括暴力冲击和高空坠落。

目前，儿童常见的游玩活动有滑板、轮滑、自行车、卡丁车、蹦蹦床、滑梯等，这些游玩项目都有潜在的危险性，如果家长们监管不到位，缺乏合理的保护措施，危险随时可能发生。

孩子不慎摔倒，如何判断是否骨折

如果孩子骨折受伤，家长正确的初步处理，可以降低创伤的危害。如何判断孩子是否发生骨折，家长应观察孩子的受伤部位是否有疼痛、肿胀的情况，孩子是否拒绝活动受伤部位，被动活动时孩子是否疼痛、哭闹加剧。“严重骨折活动时会有骨头错动的感觉。”赖以毅说。

脊柱科赖以毅主治中医师表示，如果怀疑孩子肢体有骨折，应尽量减少搬动受伤部位肢体。对于骨折部位有明显外伤或者骨头外露，存在明显出血的开放性骨折，家长可作一些简单的初步处理，利用干净的毛巾、衣服、绷带对近心端肢体进行包扎止血，用厚纸板、厚书籍或者边缘光滑的硬木片等，对孩子的受伤部位进行简单包扎，局部制动，避免骨折断端移位。

如果是没有明显外部伤口和出血的闭合性骨折，骨折部位肢体肿胀严重者，可用剪刀将穿在骨折部位肢体的衣袖或裤腿剪开，减轻压迫。早期可以冰敷，减少出血和肿胀，切忌按摩和热敷。“不建议家长给孩子擅自进行骨折复位，简单的固定后在孩子最少痛苦的状态下应尽快去骨伤科医院就诊。”赖以毅说。

孩子脊柱受伤，切忌扶患儿行走

近些年，蹦床成为了大家喜欢的网红游玩项目，特别是对活泼好动的孩子们来说，体验“空中飞人”的乐趣，好玩又有趣。然而，蹦床的安全隐患绝不容小觑。上月有媒体报道，11岁的宁波慈溪女孩萱萱（化名）就因此受伤，导致腰椎爆裂性骨折。

“如果怀疑孩子脊柱受伤，切忌扶患儿行走或将患儿放在软床上。”赖以毅强调，应在妥善固定后由专业人员实施搬动，颈部可用硬纸板、衣物等作临时颈托固定，在胸腰部将沙袋、衣物等放置身体两旁，再用布条固定在硬木板上。

孙振全提醒家长，未成年人一定要在家长保护下才能在游乐园活动；活动时要穿上合体的运动装和运动鞋；加强游玩器械的保护措施；增强安全意识，玩滑板、溜旱冰一定要在正规的安全措施齐全的场所，活动前帮助孩子把头盔、护肘、护膝等都戴好；玩滑梯时不要让孩子们扎堆儿拥挤，以免下滑时相互挤压造成骨折；儿童玩蹦床游戏，危险系数很大，建议回避；不能让孩子爬树，孩子在玩耍时注意照看小孩，阻止其攀爬翻越护栏，以免从高处坠落受伤。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 黄璀玥 温广伟）