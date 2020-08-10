快来 该给家里的急救箱补货啦

应急物品基础配置清单

应急物品特殊配置清单

近日，北京急救中心发布《家庭医疗应急物品指导目录》，指导公众做好家庭应急救护准备。快来检查一下，你家的急救箱是不是该补货了？此外，烫伤、刀刺伤、骨折摔伤、触电、蚊虫蜇咬伤这些“潜伏”在我们身边的意外伤害威胁，你知道怎样应对吗？来听120北京急救中心的医生给您支支招儿。

9类47项应急物品 看看你的急救箱里缺啥？

北京青年报记者注意到，这次家庭医疗应急物品目录清单包括两个：基础配置和特殊配置清单。其中，基础配置清单中涉及个人防护、清洁与消毒、包扎固定、急救用具、避险逃生用具等5类28项物品；特殊配置清单中，则涵盖特殊止血、避险逃生、应急药物和防疫物品等4类19项物品。公众可在目录基础上结合实际需要增减相应的配置。

此外，急救中心提醒公众，应急物资应定期更新，妥善放置，保证处于随时可用状态。同时，为了更准确地使用应急救护物品，在现场实施正确的救护措施，强烈建议公众参加正规医疗机构举办的公众急救科普培训班系统学习急救技能。

暑期意外伤害高发 儿童急救记住5个原则

根据调查显示，14岁以下儿童死亡率最高的就是意外伤害。北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，近年伤害流行现状调查显示，中小学生伤害发生率在10%左右，其中，近25%的伤害发生在家里。且从北京急救中心的统计数据上看，每年的7月份后，是儿童意外伤害的高发阶段。

因此家长、老师掌握一些急救常识，可以在关键时刻救下孩子的性命。在给儿童做急救的时候，要遵循以下原则，提升救治成功率。

不要惊慌失措 遇事慌张，于事无补。如慌慌张张用手拉拽触电者，只能连自己也触电。这时首先应该切断电源，用木棍等绝缘体使孩子脱离电源再行救护。

不要自作主张 比如急性腹痛，过量服用止痛药会掩盖病情，妨碍正确诊断。腹泻患者在未消炎之前乱用止泻药，会使毒素难以排出，肠道炎症加剧。如果不知道如何急救，最好什么也不做，尽快就医。平时注意积累一些基本的自救互救知识。

正确判断病情的缓急程度 遇到危重病儿，先看病儿是否还有心跳呼吸，瞳孔和意识状况如何。如果心跳呼吸已停止，则应马上做心肺复苏，而不是急于包扎止血。发生窒息或噎食，应迅速地使用海姆立克急救法抢救。

不要随意搬动孩子身体 万一发生意外，家人往往心情紧张，乱叫孩子，猛推猛摇孩子，其实这是错误的，最好是原地救治，切忌随意搬动！尤其是脑外伤、骨折病儿更忌搬动。

就近送医 急救之时，时间就是生命，应该就近送医，特别是患儿呼吸心跳濒临停止时，更不宜送较远的医院，小医院也完全有能力进行初期急救，急救后病情相对稳定时再转送上级医院。

送你居家急救秘笈 关键时刻用得上

烫伤 日常生活中，火焰烧伤和热水、热油等热液烫伤最为常见，有些家长会给孩子在伤口涂牙膏、鸡蛋清甚至酱油、红药水等，其实这是不正确的，不仅不能起到救治作用，还会给下一步的医生诊治造成麻烦。

正确方法是：应该先用大量冷水冲洗、浸泡伤处，为其降温；

脱掉或剪开覆盖在伤处的衣物，如果有粘连情况，可在冷水中浸泡再轻轻除去，不要用力揭掉，以免加重伤势；

出现水泡不建议自行挑破，用干净纱布保护好伤处。如果水泡过大或者影响活动容易破裂感染，可以用消毒过的缝衣针（酒精擦拭或灼烧消毒）刺破水泡底部，慢慢放出液体，然后保留表皮，做好防护，尽早到医院治疗。

止血 一般的出血，采用直接压迫、加压包扎止血法：用经过消毒的清洁厚纱布覆盖在伤口上，用手压住5-10分钟，然后用绷带缠绕包扎，不要太紧或太松，随时查看血液循环情况。指压动脉止血法：用手指压住出血伤口近端的动脉，在动脉相对表浅的部位，将动脉压向骨块，阻断血流，此方法按压时间不应超过10分钟。

此外，不少外伤患者要求勤换药，认为这样做才不会感染。其实换药次数要看有无感染和渗出物的多少。无菌伤口，里边没有纱布等引流物，不必天天换药；创伤消毒好，伤口干净，渗出物不多，1～2天换一次药；感染化脓，也要根据感染的程度换药。如换药太勤，撕拉、牵扯、损伤新生组织，会影响和延缓伤口愈合。

头外伤 发生头外伤，伤员昏迷，可能会颅骨骨折。颅骨骨折症状是：有呕吐、抽搐等症状，头顶部可能有凹陷；有明显伤口或血肿，耳、鼻流血或血性液体（脑脊液）；两侧瞳孔缩小或不一样大。如遇颅骨骨折患者，应按照如下方法急救：

1.检查伤员呼吸心跳，必要时心肺复苏；

2.应让伤员平卧，头部可稍微垫高；

3.如果一侧耳朵有液体流出，应把头侧向流出液体一方，让液体流出，切勿堵塞。

刀刺伤 发生刀刺伤时，如果刺伤的刃器还留在身体里，切忌拔出，应固定好。如果内脏脱出，应让伤者半卧或平卧，膝盖下用枕头垫起，用干净的碗扣住已经脱出的内脏或用一块厚敷料覆盖伤口，然后用绷带包扎，注意不要压迫脱出的内脏，也尽量不要让伤者用力咳嗽，以防内脏继续脱出，不可将脱出的脏器送回腹腔；胸背部刺伤造成开放性气胸，先封闭伤口，刺伤须注意预防破伤风，注射破伤风抗毒素。

脸部外伤 脸部外伤时，不仅要做好止血救治，还要顾及皮肤的修复美观。应用干净纱布或手绢进行包扎，保护创面，尽快就医。不建议自行处理伤口，涂抹药膏、粉剂，以免污染伤口，不利于医生诊治，严重情况甚至造成感染。

骨折 一旦怀疑有骨折的可能时，应立即就医检查。特别是对于孩子来说，若损伤严重、对位不佳、骨折愈合不好的话，极易引起肢体发育停止和骨折畸形愈合，影响肢体美观。对于孩子，可通过他们的反应以及“肢体语言”初步判断是否有疑似骨折的可能。

孩子摔伤后哭闹不止，不像平时那样安抚后就能很快止哭；

局部皮肤肿胀、一碰就很痛；

受伤的肢体出现了活动障碍，平时轻而易举完成的动作现在无法做到；

伤肢与对侧肢体比较不对称；

出现保护性姿势，比如说如果孩子的锁骨骨折，他会不由自主地出现歪头、耸肩的动作以保护受损的锁骨。

触电 遇到此类事故时，救援者须立刻切断电源，保证触电者不再受电流伤害后，再施救。施救者也应留意漏电的危险，比如手是否沾有水；在需借助工具断电或挑开电线时，用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品，可以选择干燥的木质材料。检查呼吸心跳，若触电者出现心脏骤停，在医护人员赶来之前，可对伤者进行心肺复苏。平时应教育孩子不要碰触插座、接线板等危险物品，家用电器应在家长的看护下使用。

蜇伤 轻度蜇伤，伤处会灼痛、肿胀、发红、瘙痒。而出现过敏反应的人，全身会出现皮疹、严重瘙痒、头晕、上腹痛、恶心呕吐，严重者甚至发生哮喘、呼吸困难、昏迷不醒。被蜇伤后，毒毛、毒针可能留在皮肤中，可先用镊子将毒针或毒毛拔掉。如果有透明胶带，可粘在发痒部位后再用力撕开，去掉毒针或毒毛。用流动的冷水仔细清洗蜇伤部位，如果蜇伤部位局部红肿、疼痛明显，症状严重甚至过敏性休克者，应及时送医。

文/本报记者 李洁