18岁少女腰酸背痛 竟因睡姿不对

许多人以为累了一天，往床上一躺，怎么舒服就怎么睡，你可能没想到，长期不正确的睡姿，会对脊柱、颈椎带来不可预料的影响。

近日，18岁少女小邹因腰痛、脖子酸等症状到广州医科大学附属第三医院就诊，检查发现脊柱严重侧弯，问诊发现竟是因为睡姿不对造成的！

万万没想到，脊柱侧弯竟因睡姿不对

18岁的小邹（化名），在学习久坐后常常出现腰痛，脖子伏案久了会有一点酸，近期酸痛情况逐渐严重，于是来到广医三院中医科就诊。

做过X光检查后，医生发现她腰椎向右侧弯、旋转，明显侧弯。

在接下来的问诊中，医生发现，小邹长时间侧躺着睡，而且几乎都是侧向同一边，并且下腿摆放的姿势不正确，像拉满的弓一样，一上一下使劲撑开。

“因为睡姿不当，她原有正常的脊柱在日积月累的错误睡姿中逐渐失衡，骨盆与脊柱位置变化，脊柱就发生了侧弯。”广州医科大学附属第三医院中医科胥海斌主任医师解释说，针对小邹的情况，他建议她多向左侧睡，同样，利用地球引力可把颈椎往左矫正。

在治疗中，胥海斌团队为小邹侧弯的胸段与腰段椎体进行纠偏，然后用针灸松解她背部的肌张力，调理气血，并叮嘱她改正日常不正确的睡姿、坐姿、站姿与运动习惯，经过一段时间治疗和睡姿的调整，小邹腰背酸痛情况得到缓解。

年纪轻轻腰背痛，可能是睡出来的毛病

胥海斌提醒，脊柱侧弯容易引起一系列的肌骨疼痛、不良体态，甚至生长发育、心肺功能也会受到影响，也有不少脊柱侧弯甚至错位的患者，自身并没有明显的症状。“这是因为有些患者比较年轻，肌肉骨骼韧带代偿得当、肌肉力量比较好，能充分保护好脊椎，整体身体素质良好，脊柱侧弯的一些典型症状可能不会很快显现出来。”胥海斌解释说，“但随着年龄的增长、劳损的积累，脊柱侧弯的一些症状就会逐渐显现。”

脊柱为何会侧弯？原因有很多，除了先天性原因和特定疾病之外，许多人都是由于不正确的姿势引起的，睡姿不当是常见原因。

趴着睡蜷着睡，这些不良睡姿你有吗？

很多人喜欢抱着东西睡，或是蜷缩着睡、趴着睡，胥海斌指出，这些姿势易给颈椎、腰椎及附近的肌肉带来负担，日积月累便易出现一系列问题。比如，抱着枕头、公仔甚至伴侣的睡姿容易造成背部的菱形肌损伤，而蜷缩着入睡，相当于低头、弯腰的姿势，时间久了，则易致颈椎、腰椎变形。

“俯卧睡觉的姿势也不建议，因为这种姿势不仅不利于脊柱保持正中位置，还易导致脊柱错位的发生。”胥海斌分析说，一般趴着睡的姿势，头会歪到一边，而且角度比较大，久而久之脊柱就不在同一条直线上了。

保护脊柱颈椎，这些小诀窍学起来

胥海斌指出，想保护脊柱和颈椎，睡眠时应选择不软不硬的床垫和能够托住颈椎的枕头，入睡时应尽量“仰睡为主，侧睡为辅”，以下这些小诀窍快快学起来：

1.仰卧时，可以膝部下垫枕头，能帮助维持一个健康的脊柱曲线，缓解椎间盘压力。对于睡眠中翻身较多的人，可用被子把自己裹起来，这在一定程度上能限制自己的活动。

2.侧卧时，则可以双腿间夹被子或者枕头，枕头应与肩同高，而且需要两边换着睡，避免长期单侧睡一边，否则容易出现脊柱侧弯。

出现这些症状，警惕脊柱侧弯

胥海斌提醒，当你发现自己出现高低肩、剃刀背、颈背腰疼痛，或者呼吸困难、心慌气短的情况，检查过但查不出原因时，应警惕是否脊柱侧弯所致。

脊柱侧弯越早发现干预效果越好。一般在18岁前，身体的可塑性较强，通过持续的治疗和科学的生活姿势、运动，是相对容易进行矫正的。

一旦查出脊柱侧弯，除了在医院进行规范治疗外，更要纠正不良的生活习惯和运动模式。运动方面，建议日常可适当做游泳、跑步等双侧平衡的运动，尽量少或者不要进行羽毛球、乒乓球等单侧运动，多吊单杠也有帮助。

（全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、张小瑞）