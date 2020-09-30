孩子“斗鸡眼”就是斜视吗？

有些家长发现自己孩子的眼睛像“斗鸡眼”，以为发生了斜视，眼科医生指出，有些看似“斗鸡眼”，可能只是先天性内眦赘皮，需要进行鉴别并有针对性地处理。

广东省妇幼保健院眼科医师冯庆阳介绍，先天性内眦赘皮，就是在出生后内眦，也就是内眼角的前方出现垂直方向的半月形皮肤褶皱，在亚洲人中十分常见，赘皮因为遮挡内眼角的眼白，会使眼球看起来像“斗鸡眼”一样。

一般情况下赘皮和鼻梁发育有关，随着年龄增长，鼻梁逐步变挺，赘皮随鼻梁拉升，被遮挡的眼白也会露出来，但部分患者长大后赘皮的情况仍无明显改善，出现睑裂过小、双眼内眦间距过宽，甚至眉部畸形等，严重影响美观，这时可以进行手术矫正改善，部分患者的赘皮会造成倒睫，严重者倒睫持续刺激眼球引起明显不适，这时可以尽早手术。

如何判断孩子到底是先天性内眦赘皮还是斜视呢？冯庆阳教大家一个简单的方法，即观察孩子日常视物时是否出现一只眼看正前方，另一只眼偏向一侧的现象，可以使用弱光的手电筒照射孩子眼睛，观察黑眼珠上的反光点是否都在黑眼珠中央，若都位于中央可暂时排除斜视，继续观察，若一只眼或两只眼的反光点不在黑眼珠中央，则提示孩子很可能存在斜视。此外，观察孩子日常视物时是否出现歪头、歪脖子等，这类情况的发生也可能是存在斜视。

如果发现孩子斜视，需要及时前往眼科就诊，明确斜视类型，在眼科医生的指导下配镜、训练或进行手术治疗，斜视若不及时矫正，可能会引起弱视、双眼立体视觉障碍、双眼融合功能障碍等，导致孩子视力下降、视物重影以及判断高度、深度、远近距离的视觉功能异常等，影响生活。父母患斜视的孩子，发生斜视的概率较常人高，因此具有家族性斜视病史的孩子应尽早进行眼科检查。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）