月饼好吃但非人人皆宜

又到了一年一度的中秋佳节，市面上的月饼琳琅满目，十分诱人。在大快朵颐之前，营养科专家的健康提醒请收下：高能量密度、高糖、高油的食物并非人人皆宜，有某些疾病的患者不宜食用，健康人群吃月饼也要注意控制量，建议切开分成小块吃。

广东省妇幼保健院营养科主任夏燕琼主任医师介绍，月饼的种类很多，传统的月饼一般是由面粉、糖、坚果、油、蛋黄、肉等制作而成。面粉中主要的营养成分是碳水化合物；坚果和油的主要营养成分是脂肪，还有较多的维生素E；蛋黄含有丰富的优质蛋白质、脂肪、维生素A、卵磷脂等，同时含有较高的胆固醇；肉类含有丰富的蛋白质、脂肪以及铁、锌、维生素B1、维生素B2等微量营养素；糖就是碳水化合物。因此月饼含有的脂肪和碳水化合物的比例较高，是高热量食品。

夏燕琼提醒，高能量密度、高糖、高油的食物不适宜患有某些疾病的患者食用，某些人群最好少吃或不吃月饼。对于糖尿病包括妊娠期糖尿病患者来说，因月饼含糖量高，短期内吃得过多，可使血糖急剧升高，使病情加重；婴幼儿及老年人因消化系统发育不够健全或消化吸收能力较差，多食可能加重脾胃负担，引起消化不良、腹泻等不适；因月饼是高糖、高油脂的食物，高血压、高血脂、冠心病患者多吃可增加血液黏稠度，加重疾病的进展；消化系统疾病患者，如胆囊炎、胆石症、十二指肠炎、胃炎患者，食用过多的月饼可以引起疾病发作或对疾病康复不利，应控制食用；肾炎患者因食用月饼后常会感到口干舌燥，易喝水过多，可加重肾脏负担，使肾性高血压加重，并容易出现水肿。

健康人吃月饼也要注意控制量，可以切开分成小块吃，既可以看看月饼中的馅料是否有变质，也可分享给家人，增加节日气氛。

月饼吃多了容易腻，可以搭配一杯白开水或淡茶水，边吃边饮，味道更好，但不宜同时搭配可乐、汽水、奶茶、果汁等含糖饮料。夏燕琼强调，吃高能量的月饼时一定要适量，在食用时最好适量减少一些主食，控制总能量的摄入。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳、郑新杰）