文旅部提醒：把旅游安全、出行安全放在首位

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，文化旅游部市场管理司副司长李健提醒广大游客，出行尽量做到“三个提前，四个谨防”，把旅游安全、出行安全放在首位。

李健介绍，三个提前一是要提前了解旅游目的地发布的疫情风险信息，避免前往中高风险地区旅游。二是提前关注旅游、公安、交通、气象等部门发布的一些出行信息，避免前往交通和气候条件不利、不好的地方去。三是提前查询旅游景区预约措施、开放管理措施、客流限制措施，提前做好线路规划。

四个谨防一是要谨防不合理低价游产品。李健强调，大家在出行前要选择具有合法经营资质的旅行社、宾馆饭店、餐饮单位，要选择具有合法运营资质的交通工具。要高度警惕那些通过论坛、微博客、公众号、互联网一些群组发布的旅游信息，避免陷入以低价旅游、免费旅游为诱饵的旅游陷阱。二是谨防进入未开放区域。李健提示，要选择有序开发的景区景点，避免前往一些还没有开发、没有对社会公众开放的湖泊、水库、峡谷、无人岛等地方去参观旅游。三是谨防引发火灾风险，尤其是在户外旅游时，要注意防火避灾，不要在草木繁盛、树木树叶比较多的地方，以及在有防火提示的地方吸烟、烧烤或使用明火。四是谨防出现不文明行为，尤其是在一些网红打卡景点，一定要严格遵守国家的法律法规和公序良俗，要时刻注意所处环境，不要任性而为，始终把旅游安全、出行安全作为首位。