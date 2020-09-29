虫牙是牙里生虫子了？其实是这种物质在作祟

“虫牙”几乎所有的老百姓都听说过，医生在接诊患者时也经常被问到：我是不是虫牙。医生在回答这个问题时往往有些纠结，为什么呢？我们先来看看这几个问题：

“虫牙”是不是因为口腔里有虫，牙齿被虫吃掉了？

老百姓所说的“虫牙”在医学上被称为“龋齿”。先来看看这个“龋”字，左边代表为“齿”字，右边“禹”字为虫的象形字，感觉就是牙齿有虫了。所以民间甚至有熏“牙虫”的做法，但这种做法是否有效呢？答案是否定的。首先，我们所说的“虫牙”并不是因为牙齿里面有虫了，而是由于我们口腔里的细菌，是细菌运用食物产生酸性物质。这种酸性物质把牙齿腐蚀掉了，所以说“驱虫”的方法来治疗“虫牙”是不科学的。

为什么吃糖对牙齿不利？

这就要从我们口腔内的细菌种类说起。最容易引起“龋齿”的细菌叫做变形链球菌，这种细菌最容易运用糖类尤其是蔗糖产生酸性物质，所以糖吃得太多尤其是蔗糖类，而且又不及时清洁口腔残留的食物就容易被细菌利用产生酸性物质。长此以往，我们的牙齿就被酸蚀了。

为什么我们的牙齿会被酸蚀掉？

我们知道牙齿的表层是牙釉质，为人体钙化程度最高的组织。也就是人们所说的珐琅质，它的成分百分之九十五到九十七是无机物，主要是钙和鳞，而酸性物质则会引起牙釉质脱钙，组织崩解，而形成龋洞。

有了龋洞该怎么办？

由于牙齿表面组织的长期磨耗和不可再生，所以有了龋洞时只能靠“充填”来修复。及时充填龋洞是保存牙齿的重要手段。临床上经常看到很多患者一直等到牙齿上的龋洞有了疼痛感才来医院治疗，这是很不可取的行为。因为牙齿表层为坚硬的牙釉质，下方则为钙化程度较低的牙本质，中间还有一个容纳血管和神经的空腔，称为“牙髓腔”。一旦牙髓腔里的血管和神经被感染了，则会出现剧烈的疼痛，而不得不采取“拿掉神经的治疗方法”，也就是临床上所说的“根管治疗”。没有得到及时充填的龋洞更加容易滞留和嵌塞食物残渣，从而加速牙齿的龋坏，迅速感染到中间的牙髓腔。由于牙神经被坚硬的牙组织所包裹，所以一旦感染疼痛十分剧烈。就像人们所说的“牙疼不是病，疼起来真要命。”所以健康的饮食习惯，保持口腔卫生，及时治疗龋坏的牙齿，定期检查，才能拥有一口完整健康漂亮的牙齿。

作者：长沙市第四医院口腔科主治医师雷邓

本文由深圳第四人民医院口腔科主任、副主任医师陈金武进行科学性把关。