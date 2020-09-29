“双循环 成长力”第十五届中国成长型医药企业发展论坛将于长沙召开

由中国医药物资协会、长沙市人民政府、中国财富传媒集团共同主办的第十五届中国成长型医药企业发展论坛（以下简称“成长论坛”）将于11月13日-16日在长沙举行。

本届论坛以“双循环 成长力”为主题，同期召开第三届世界中医药服务贸易大会、第九届中国药店（国际）博览会。届时，论坛将汇聚国内外医药领域顶尖专家，追踪行业发展热点，分享探讨医药产业发展新思维、新模式、新技术；从百强连锁、区域龙头到中小连锁、单体药店，零售终端广泛参加，全域覆盖，聚焦中国医药产业，全方位研讨产业发展策略与解决方案，把握产业风向趋势，提前布局未来大市场；与超过6000位医药行业专家、企业家以及业界精英汇聚一堂，学习交流，互动合作，建立优势商业资源。加快中国医药产业在我国新阶段环境条件变化下的创新发展，提升我国医药产业的成长力、创新力和影响力，助力医药企业探寻升级发展新路径。

本届成长论坛设计“全国医药行业协会协创发展专题会议”、“中国基层医疗发展论坛”、“第十一届道地药材产业论坛”、“第二届医药新零售产业论坛”等在内的20余个论坛及活动，并首创中国医药上市企业家峰会，构建深层次高端研讨、经验交流平台和增进合作的独特机制；全国基层党建创新论坛，探索创新，引导医药企业党建工作，推进医药行业党建新发展；“中国医药”抖音政务号，发挥导向作用，提升宣导力度，履行社会责任，助力行业发展。

大会将设立金叶奖、金鹿奖、成长论坛十五周年特别奖等三大奖项，树立标杆、引导行业价值。

本届成长论坛还将邀请2000+社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗机构广泛参与，500+县域道地药材一线种植户广泛参与，多维互动，交流深化合作，链接新价值。同时，世界中医药服务贸易大会将采用线上形式，面对世界举办，邀请全球100个国家的中医药专家学者、贸易服务代表等互动交流。