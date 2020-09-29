北京市宣武中医医院急诊科主任医师 李艳如 □主治医师 姜楠

高脂血症以中老年人多见。中医认为，高脂血症属于“肥胖”“痰湿”“浊阻”等范畴，患者大多平时爱吃大鱼大肉、肥甘厚腻，导致脾胃损伤。中老年人群大多肝肾亏虚，进一步加重体内的痰、湿、瘀，最终引起冠心病、脑中风等疾病。在遵医嘱服用药物治疗的同时，中老年人可常喝桃花绞股蓝饮来调理。

具体为：桃花6克、绞股蓝10克、枸杞10克，共同煎煮约20分钟即可饮用，每日1剂，早晚各服用1次，每次150~300毫升，疗程为8周。方中，桃花具有活血化瘀、美容养颜、润肠通便的作用；绞股蓝能补气、健脾、化痰；枸杞有滋补肝肾的功效。三者合用，祛除体内的痰、湿、瘀。方中药效适中不过强，无毒副作用，适宜人群广泛，中老年人可以长期服用。

患者生活中要注意：饮食以清淡为宜,多食粗杂粮、蔬果类，限制食用动物脂肪或含胆固醇较多的食物，可适当增加有一定降脂作用的食材，如大蒜、洋葱、香菇等；适当增加有氧运动。可进行慢跑、散步、游泳等运动；戒烟戒酒，尼古丁和酒精均会加重血管损伤，使其进一步狭窄，增加心脑血管疾病的风险。▲