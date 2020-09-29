热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

桃花绞股蓝饮降血脂

2020年09月29日09:46 来源：人民网-生命时报

北京市宣武中医医院急诊科主任医师 李艳如 □主治医师 姜楠

高脂血症以中老年人多见。中医认为，高脂血症属于“肥胖”“痰湿”“浊阻”等范畴，患者大多平时爱吃大鱼大肉、肥甘厚腻，导致脾胃损伤。中老年人群大多肝肾亏虚，进一步加重体内的痰、湿、瘀，最终引起冠心病、脑中风等疾病。在遵医嘱服用药物治疗的同时，中老年人可常喝桃花绞股蓝饮来调理。

具体为：桃花6克、绞股蓝10克、枸杞10克，共同煎煮约20分钟即可饮用，每日1剂，早晚各服用1次，每次150~300毫升，疗程为8周。方中，桃花具有活血化瘀、美容养颜、润肠通便的作用；绞股蓝能补气、健脾、化痰；枸杞有滋补肝肾的功效。三者合用，祛除体内的痰、湿、瘀。方中药效适中不过强，无毒副作用，适宜人群广泛，中老年人可以长期服用。

患者生活中要注意：饮食以清淡为宜,多食粗杂粮、蔬果类，限制食用动物脂肪或含胆固醇较多的食物，可适当增加有一定降脂作用的食材，如大蒜、洋葱、香菇等；适当增加有氧运动。可进行慢跑、散步、游泳等运动；戒烟戒酒，尼古丁和酒精均会加重血管损伤，使其进一步狭窄，增加心脑血管疾病的风险。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn