心梗患者更应严格管理胆固醇

近日，“中国健康知识传播激励计划项目”专家组发布《“胆固醇达标，预防再次心梗”核心提示》强调，绝大多数心梗患者应更加严格管理胆固醇水平，其低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）的目标值应降低至1.4毫摩尔/每升以下，且应比用降脂药前的水平降低至少50%；对于2年内发生2次及以上不良心血管事件的患者，可考虑将低密度脂蛋白胆固醇降至1.0毫摩尔/每升以下，且较用降脂药前降幅超过50%。

据了解，这一标准来自《2020超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识》。项目组专家、首都医科大学附属北京安贞医院赵冬教授指出，对于没有心血管病病史且心血管病发生危险较低的大部分人群来说，血液的低密度脂蛋白胆固醇低于2.6毫摩尔/每升就属于理想水平。但已经发生过心肌梗死的患者，大部分属于动脉粥样硬化性心血管疾病超高危人群。有数据显示，患者第一次发生心梗后一年内再次发生心梗、卒中或心血管疾病死亡的平均风险为20%。因此，这部分患者应更加严格管理胆固醇水平。

事实上，针对超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者的血脂管理，美国和欧洲也发表了指南。《2018美国心脏协会/美国心脏病学会指南》提出，对于此类患者，若使用最大剂量他汀类药物后，低密度脂蛋白胆固醇仍大于1.8毫摩尔/每升，则可以考虑使用非他汀类药物进行治疗。《2019欧洲心脏病学会/欧洲动脉粥样硬化协会指南》建议，在超高危患者中，推荐低密度脂蛋白胆固醇自基线至少降低50%，且目标值低于1.4毫摩尔/每升。

《提示》从4个方面为公众预防心梗提出建议：发生过心梗的患者每3个月～6个月应测定1次血脂，并在医生指导下将血脂中的低密度脂蛋白胆固醇控制在目标水平以下；心梗患者应在医生指导下，科学管理膳食、戒烟戒酒、控制体重和腰围、保持适量身体活动；心梗发生后1年内再发风险很高，超高危人群应尽早且持续做到低密度脂蛋白胆固醇控制双达标；高血压、糖尿病等均会增加再发心梗的风险，心梗患者必须对血脂、血压、血糖进行共同管理。

据悉，“中国健康知识传播激励计划项目”由国家卫生健康委疾控局、中国健康教育中心和中国记协办公室联合发起。（记者王潇雨）