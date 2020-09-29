提供安全、便捷、信息化的预防接种服务

浙江省温州市地处东南沿海，民营经济发达，人口多、密度大，流动频繁，尤其是外来务工人员多，这些无疑都是传染病发病的高风险因素。

自1978年国家实施计划免疫以来，温州疾病预防控制中心在预防接种工作方面取得了什么成效？形成了哪些经验？新形势下，预防接种服务还要如何提升？近日，记者采访了浙江省温州市疾病预防控制中心党委书记、主任曾士典。

健康报：自国家实施计划免疫以来，温州市的免疫规划服务取得了哪些成效？

曾士典：众所周知，疫苗接种是预防传染病最经济、最有效的措施，但是真的实施起来并没有这么容易。经过温州市几代免疫预防工作者的共同努力，我们持续提供高水平的免疫规划服务，构建有效健康防护屏障，保障了温州市居民的健康，提升了人群健康水平。

我们消灭了天花，连续20多年无白喉病例，持续维持无脊髓灰质炎状态。近年来，甲肝、乙肝、流脑、乙脑、麻疹、风疹和流行性腮腺炎也得到了有效的控制。温州市儿童甲肝、乙肝、麻疹、流行性腮腺炎的发病较10年前下降90%以上，近10年来乙脑发病维持在个位数，流脑个别年份偶有发生，连续5年麻疹的平均发病率降至1/100万以下，稳步向消除麻疹目标迈进。免疫规划工作扎实，成效显著。

健康报：在推进免疫规划工作过程中，温州市采取了哪些新措施？

曾士典：随着时代发展，群众的免疫规划意识进一步提高，对我们的服务能力和水平提出了更高的要求，为确保能为民众提供更安全、便捷、透明的预防接种服务，我们推行疫苗接种更透明 “最多跑一次”改革，推出信息化服务，让疫苗接种更透明、可追溯、更安全。

我们通过预防接种App服务群众。温州市2015年在全省率先引进预防接种手机App，为群众提供了电子接种证，便于接种记录、接种计划查询和接种提醒，同时也可以获得疫苗接种科学知识。接种门诊也可以通过App发出门诊公告，提供接种咨询等服务，进一步提高了预防接种门诊与公众的沟通效率。

温州大部分预防接种门诊通过手机App以及其他的一些应用服务软件开通“预约接种”和网络支付，引导群众错时错峰接种，缓解排长队、候时长等问题。

为了确保疫苗信息合理运用，实现疫苗全程追溯、确保预防接种安全，我们经过几年的努力建成了覆盖全市的冷链温度自动测温系统，冰箱、冷库温度万一异常，系统自动发出报警，至少2人能同时获得警报，大大保障了疫苗的管理安全。

2020年9月，温州市在235家社区接种门诊上线了浙江省疫苗和预防接种综合管理信息系统，实现了疫苗的全程追溯和疫苗接种预检、告知、接种验证的全流程规范化操作。

健康报：在新冠肺炎疫情防控的特殊背景下，温州是如何推进免疫规划工作的？

曾士典：新冠肺炎疫情来袭，我们防疫免疫两不误。为了确保群众安全，温州市召集专家研判，从实际出发，调整预防接种工作策略，暂缓预防接种工作，但是为了保障有年龄限制的疫苗以及一些其他的特殊人群的接种不受影响，只要群众有需求，我们就开辟绿色通道，实施个性化服务。

疫情稍缓，我们果断有序恢复接种。完善门诊的疫情防控措施，全市预防接种门诊结合实际情况增加了工作人员。精准预约是重要的手段，通过短信、App、电话等多渠道预约，控制人流，避免人群聚集。服务人数较多的门诊，为迅速完成补种工作，人员轮班，门诊不停，一周开放7天接种日，每天服务长达12小时。经过全体预防接种工作人员的努力，疫苗接种率迅速恢复到原有的要求。

健康报：免疫规划工作还存在哪些问题？该如何破解？

曾士典：疫苗接种的禁忌证、慎用症的准确把握是疫苗接种安全的重要关口，对于先天性心脏病、癫痫、免疫缺陷等特殊健康状态儿童的接种一直是困扰预防接种人员的难题。我们通过加强医防整合，拓展业务合作，逐步解决预防接种中的各种难题。

2018年，在温州市疾控中心的推动下，我们在浙江省率先成立了市级儿童疫苗接种咨询门诊，目前已有两家咨询门诊。在此基础上，也邀请咨询门诊专家和国内的权威专家开展特殊健康儿童预防接种的培训，两年来培训500余人，大大提升了预防接种医生对特殊健康儿童接种的适应证和禁忌证的把握水平。

处理好预防接种异常反应，我们需要专业的临床支撑，对于这个问题，接种机构要和医疗机构有机融合起来。

健康报：目前，公卫体系面临新形势，温州疾控中心未来如何更好地发挥作用？

曾士典：加强体系建设首先要有人，温州市委市政府高度重视，今年为市疾控中心增加了78个编制。其次，还需要加强实验室、设备设施等硬件建设。今年11月底，将动工建设温州市疾病预防控制中心实验大楼，建成后将大幅度提升实验室支撑能力。人、财、物全方位投入，将有利于疾控机构良性运行与健康发展，进一步满足温州百姓健康需求。

另外，体系建设还需要引进新技术。以预防接种为例，我们筹措建设产科“妈妈教育”平台，将预防接种教育植入产院，开发建设预防接种智能语音系统，用于预防接种的接种通知和接种后随访，通过智能语音系统替代短信等提醒方式，并实现提醒结果的反馈，目前已在乡镇卫生院率先开展试点。（记者 张漠）