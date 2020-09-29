科普：部分新冠重症可能与基因突变等因素有关

新华社北京9月28日电 一个国际研究团队最新发现，新冠重症的发生可能与患者自身免疫系统存在的薄弱点有关，比如有相关基因突变和产生自体抗体等。

这个团队近期在美国《科学》杂志上发表了两篇相关论文。他们从今年2月开始，先后对全球超过3000名新冠重症患者进行了研究分析。结果发现，在一组659名患者中有23名患者(约占3.5%)抗病毒相关基因存在先天突变；在另一组987名患者中，至少101名患者(即至少10%)体内存在“敌我不分”、攻击自身免疫系统的自体抗体。

这两种免疫系统的薄弱点都会导致I型干扰素在患者体内难以发挥作用。干扰素是细胞在被病毒或某些细菌入侵后产生的具有广泛抗病毒和免疫调节作用的活性蛋白，I型干扰素具有限制病毒繁殖的能力。

研究团队发现，一些基因突变会阻碍I型干扰素的生成和作用，从而使人体在受到新冠病毒攻击时更加脆弱；1型糖尿病和类风湿性关节炎等自体免疫疾病可能让患者产生自体抗体，影响I型干扰素的吸收和作用，而在新冠轻症患者体内未检测到这种自体抗体。

领导这项研究的美国霍华德·休斯医学研究所研究人员让-洛朗特·卡萨诺瓦说，这一研究成果在新冠治疗中能迅速发挥作用，如果在新冠患者体内检测出自体抗体，那清除这些自体抗体就可能有助缓解症状。

研究人员说，未来的进一步研究将有助于更好地进行新冠疫苗分配甚至是临床治疗，比如检测出自体抗体的患者可以选择更合适的干扰素或者采用血浆置换疗法。