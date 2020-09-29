秋季养生，“收”好四处

受访专家：中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师 戴幸平

秋天天气转凉，自然界进入“阳消阴长”的过渡阶段。相应地，人体脏腑也随自然变化——阳气内收，此时不应让身体有太多消耗。中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师戴幸平说，秋季养生重在一个“收”字。

饮食：收敛肺气。饮食宜“收”是指少吃辛辣发散之品，如辣椒、生姜、肉桂、花椒等；同时，忌食煎炸烧烤等肥甘厚腻之品，否则易生湿热，损伤脾胃，助“燥”为虐，加重秋燥。秋宜少辛多酸，可多吃葡萄、石榴、柚子、山楂等酸性食物，也可多吃白色食物，如百合、莲子、荸荠、杏仁、白萝卜、莲藕、山药、梨子、银耳等甘凉濡润之品。老年人往往易气阴亏虚，应忌食大热大补之品，可适当服用六味地黄丸，亦可选择麦冬、百合、沙参等养阴润肺之品；痰湿较重者应清淡饮食，勿食油腻；有呼吸系统慢性病、皮肤病的人，应忌食鱼虾、螃蟹等；胃部偏寒的人应忌食生冷，注意胃部保暖。

运动：收敛强度。秋季的早晚凉意很明显，锻炼时一般出汗较多，稍不注意就会受凉感冒。这个季节，人体阴精阳气正处在收敛内养阶段，因此，运动量不宜过大，以舒缓柔和为佳，防止出汗过多，阳气耗损。运动宜“收”，最好选择轻松平缓、活动量不大的项目，比如健步走、瑜伽、打太极拳、做八段锦等。

心情：收敛情绪。中医认为，秋在五脏对应于肺，肺在志为悲，所以秋季要尽量“收”好心情，做到内心平静、神志安宁、情绪舒畅，切忌悲忧伤感，否则容易损伤肺气。中医有“常笑宣肺”之说，经常笑一笑，能扩张胸廓，有助宣发肺气，调节情绪。

作息：收敛睡眠。从立秋开始，应该改变作息习惯，尽量早睡，尤其是高血压患者，属于中医所说的“阳有余而阴不足”，所以一定要早睡觉，这样可借助自然规律平衡血压。睡眠姿势可选择侧卧为主，尽量不要张口呼吸，以助秋季养收之道。中医认为，一天中养肺的最佳时间是早上7~9点，早起的朋友们可以选择慢跑、打太极拳、八段锦等有氧运动，能强健肺脏功能。（本报记者 单祺雯）