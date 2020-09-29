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关于短效避孕药,你了解多少

2020年09月29日08:36 来源：新华网

　　随着时代和社会的进步,现在已有多种避孕方法供大家选择，而越来越多的女性，将短效避孕药作为避孕的措施之一。9月26日是世界避孕日，针对短效避孕药的相关话题，南方医科大学第三附属医院妇产科主任王雪峰进行了分享。

　　虽然短效避孕药是一种常见的避孕措施，那么在体内是如何避孕的呢？王雪峰表示，短效避孕药是通过人工合成的雌激素和孕激素配制成的避孕药，服用短效避孕药可通过抑制卵巢排卵，使宫颈粘液变稠，将精子阻挡在子宫腔外。王雪峰强调，短效避孕药不是紧急避孕药。紧急避孕药，可起事后弥补作用，仅适用于女性进行无防护性生活，或其他避孕方式失败(如安全套意外破裂)等情况。紧急避孕药因含雌激素和孕激素量较大，不作为常规的避孕方法。

　　短效避孕药，是通过模拟体内的激素变化，抑制排卵而达到避孕的效果。从月经来潮当天，也就是月经第1天开始服药，每天晚上服1片，连续服21天，可在正确连续用药期间保证避孕效果。如果首次服用药物晚于月经第1天，只有在前7天正确连续给药后，才能认为处于有效的避孕保护中。目前，短效口服避孕药中的雌、孕激素的含量很低，人体很快就能代谢掉，不会在体内蓄积。短效避孕药是一种可逆的避孕方式，停药之后，卵巢恢复排卵，月经来过一次，即可备孕。

　　“并不是所有女性都可以使用短效避孕药，肝炎、肾炎、心脑血管病、血栓、糖尿病、甲亢、癫痫、乳腺癌、宫颈癌等患者，都是禁忌人群。”王雪峰表示，即便是适用人群，如果因服药产生身体不适，也应当尽早就医，更换药物或者采用其他方式避孕。

　　同其他药品一样，服用口服避孕药会伴随一些副作用。“避孕药副作用的大小，由药内所含雌激素和孕激素的量的多少决定。大剂量激素确实容易造成女性内分泌紊乱，月经周期改变，长期服用对身体伤害很大。”王雪峰指出，现代的短效口服避孕药中的激素含量较少，之所以 “短效”，实则就是因为其剂量低，目前研究认为，长期服用短效避孕药 5～10 年或以上的时间，是比较安全的。

　　王雪峰表示，短效口服避孕药在带来避孕效果之外的益处也不容忽视。医学研究证明，短效口服避孕药高效避孕同时，还是妇科常用的调经“圣药”，对于女性一些妇科疾病，如内分泌、痛经、月经失调、多毛卵巢综合征等都有一定改善作用。另外，避孕的同时它还可以避免宫外孕、预防骨质疏松症、卵巢囊肿和卵巢癌。以最新一代短效口服避孕药优思明为例，所含的孕激素屈螺酮，非常接近人体自身分泌的天然孕激素。

(责编：李轶群、许晓华)


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