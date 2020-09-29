中国心血管病患者达3.3亿 这些不良习惯你占了几个？

中新网客户端北京9月29日电(记者 张尼)近日，北京地铁乘客猝死事件引发公众关注。国家心血管中心2019年的统计数据显示，中国每年心源性猝死者高达55万，另据数据推算，中国心血管病现患人数达到3.30亿。

9月29日，世界心脏日来临。这些关于心脏健康的知识，你了解多少？

中国心血管病现患人数达3.3亿

2019年，《柳叶刀》上发表了这样一项研究——在对中国居民1990年-2017年死亡原因进行分析后发现，死亡率第一的是卒中，紧随其后的是缺血性心脏病，第三才是肺癌。

根据国家心血管病中心近期发布的《中国心血管病健康和疾病报告2019》，中国心血管病现患人数3.30亿，其中脑卒中1300万，冠心病1100万，肺原性心脏病500万，心力衰竭890万，风湿性心脏病250万，先天性心脏病200万，下肢动脉疾病4530万，高血压2.45亿。

研究还显示，农村心血管病死亡率从2009年起超过并持续高于城市水平。

《中国心血管病健康和疾病报告2019》中强调，目前，心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位，农村为45.91%，城市为43.56%。

《报告》称，随着社会经济的发展，国民生活方式发生了深刻的变化。尤其是人口老龄化及城镇化进程的加速，中国心血管病危险因素流行趋势明显，导致心血管病的发病人数持续增加。今后10年心血管病患病人数仍将快速增长。

高血压、肥胖、吸烟……

这些危险因素你占了几个？

心脑血管疾病具有高患病率、高致残率、高复发率和高死亡率的特点，带来了沉重的社会及经济负担。

研究显示，高血压、血脂异常、糖尿病，以及肥胖、吸烟、缺乏体力活动、不健康饮食习惯等是心脑血管疾病主要的且可以改变的危险因素。

此前，中国工程院院士、中国医学科学院阜外医院教授高润霖就曾结合《中国心血管病健康和疾病报告2019》发出提示：烟草使用、合理膳食、身体活动、超重与肥胖、健康心理等因素，应作为国人心血管健康的主要影响因素给予重点关注。

上述《报告》显示，1992年至2012年，中国居民膳食结构发生显著变化。平均碳水化合物功能比从66.2%降至55.0%，脂肪功能比从22.0%升至32.9%。

但与此对应，国人总的身体活动水平下降，超重与肥胖上升。1991年至目前，成年人身体活动总量下降近一半。2016年至2017年，全国中小学生身体活动达标率虽有一定增长，从29.9%增至34.1%，但增长主要集中在小学及初中生阶段，高中阶段无变化。

2002年至2012年，18岁以上居民超重率从2002年的22.8%升至30.1%，肥胖率从7.1%升至11.9%。

高润霖强调，研究证实，肥胖、超重和运动不足是心血管疾病的高危因素，《报告》揭示的不乐观趋势，提示在饮食习惯、身体活动方面，人们应养成更加积极、健康的生活方式。

吸烟对心脏的危害不容忽视

除了饮食习惯，吸烟、抑郁症等因素同样会使患心脏病的风险增加。

研究显示，中国急性心肌梗死患者抑郁患病率为 21.66%，明显高于健康人群的10.36%。中国慢性病前瞻性研究发现，中国居民重度抑郁症患病率为 0.6%，重度抑郁症是心脏病的危险因素之一。

本月22日，世界卫生组织、世界心脏联盟和澳大利亚纽卡斯尔大学曾联合发布了一项报告，研究显示，全球每年有190万人死于烟草引起的心脏病。这一数字在短短的二十年间已增加了20多万。

报告警示，五分之一的心脏病死亡是由烟草引起的，敦促所有吸烟者戒烟，以避免心脏病发作，并强调吸烟者比不吸烟者更容易罹患急性心血管疾病。

而在中国，2018年中国成人烟草调查结果显示，15岁及以上人群吸烟率为26.6%，其中，男性为50.5%，女性为2.1%。尽管从2010年至2018年，中国15岁及以上人群吸烟率呈下降趋势，但是控烟工作仍需要加强。

预防心脑血管疾病，需要了解这些！

防治心脑血管疾病，不仅关系到个人健康，同时也上升到健康中国战略层面。

《健康中国行动(2019—2030年)》中已经明确提出了这样的目标——到2022年和2030年，心脑血管疾病死亡率分别下降到209.7/10万及以下和190.7/10万及以下。

作为个人，我们又该如何预防此类疾病呢？

——知晓个人血压

18岁及以上成人定期自我监测血压，关注血压变化，控制高血压危险因素。超重或肥胖、高盐饮食、吸烟、长期饮酒、长期精神紧张、体力活动不足者等是高血压的高危人群。

建议血压为正常高值者(120～139 mmHg /80～89 mmHg )及早注意控制以上危险因素。建议血压正常者至少每年测量1次血压，高危人群经常测量血压，并接受医务人员的健康指导。

——自我血压管理

在未使用降压药物的情况下，非同日3次测量收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg，可诊断为高血压。高血压患者要学会自我健康管理，认真遵医嘱服药，经常测量血压和复诊。

——注重合理膳食

建议高血压高危人群及患者注意膳食盐的摄入，每日食盐摄入量不超过5g，并戒酒，减少摄入富含油脂和高糖的食物，限量食用烹调油。

——酌情量力运动

建议心脑血管疾病高危人群(具有心脑血管既往病史或血压异常、血脂异常，或根据世界卫生组织发布的《心血管风险评估和管理指南》判断10年心脑血管疾病患病风险≥20%)及患者的运动形式根据个人健康和体质确定，考虑进行心脑血管风险评估，全方位考虑运动限度，以大肌肉群参与的有氧耐力运动为主，如健走、慢跑、游泳、太极拳等运动，活动量一般应达到中等强度。

——关注并定期进行血脂检测

40岁以下血脂正常人群，每2～5年检测1次血脂；40岁及以上人群至少每年检测1次血脂。心脑血管疾病高危人群每6个月检测1次血脂。

——防范脑卒中发生

脑卒中发病率、死亡率的上升与血压升高关系密切，血压越高，脑卒中风险越高。血脂异常与缺血性脑卒中发病率之间存在明显相关性。房颤是引发缺血性脑卒中的重要病因。降低血压，控制血脂，保持健康体重，可降低脑卒中风险。建议房颤患者遵医嘱采用抗凝治疗。

——学习掌握自救措施及紧急就医指导

急性心肌梗死疼痛的部位(心前区、胸骨后、剑突下、左肩等)与心绞痛相同，但持续时间较长，程度重，并可伴有恶心、呕吐、出汗等症状，应让病人绝对卧床休息，松解领口，保持室内安静和空气流通。有条件者可立即吸氧，舌下含服硝酸甘油1片，同时立即呼叫急救中心，切忌乘公共汽车或扶病人步行去医院。

早期脑卒中发病的特点是突然一侧肢体无力或者麻木，突然说话不清或听不懂别人讲话，突然视物旋转、站立不能，一过性视力障碍、眼前发黑，视物模糊，出现难以忍受的头痛，症状逐渐加重或呈持续性，伴有恶心、呕吐。

出现这种情况时，应将患者放平，仰卧位，不要枕枕头，头偏向一侧，注意给病人保暖。同时，立即拨打急救电话，尽量快速到达医院。抓住4小时的黄金抢救时间窗，接受静脉溶栓治疗，可大幅降低致死率和致残率。