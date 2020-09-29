涨知识！体检报告上的“血脂”你看得懂吗？

中新网北京9月29日电 今天是世界心脏日，在中国，心血管疾病患病率持续增长，越来越多的人通过定期体检来监测自己的心血管健康指标。比如，血脂是体检过程中不少人极为看重的检查项目，但是，很多人对血脂健康并不了解，甚至还有一些误解。

“血脂”、“脂蛋白”、“高密度脂蛋白”、“甘油三酯”、“总胆固醇”……一张体检报告单放你面前，这些有关血脂的项目你能分清吗？

首先我们得先认识一下什么是血脂。

北京协和医院心内科主治医师杨德彦介绍，所谓“血脂”，就是体内脂质的总称，包括了“甘油三酯”、“胆固醇”、“磷脂”等脂质。“脂蛋白”则是血脂加上蛋白，因为血脂不溶于水，只有用蛋白把它包裹起来，才能在血液中运输。这些蛋白又称“载脂蛋白”即运载血脂的蛋白。

脂蛋白的密度有高有低，于是就有了所谓“低密度脂蛋白”、“高密度脂蛋白”等等的分类。不同密度的脂蛋白，它们的血脂成分比例不同，通常密度越低，含有甘油三酯就越丰富，相反，胆固醇含量的比例就越高。

杨德彦介绍，血脂本身其实是对人体有益的，甘油三酯是人体的能量储备和提供能量的重要源泉，一些不能吃饭的重病号，有时候还得打点滴把血脂输进体内。而胆固醇在构成细胞膜、形成生理激素方面，也是不可或缺。

不过，如果血脂太多，就会沉积在动脉里面，形成粥样硬化斑块，久而久之，动脉越来越狭窄，甚至斑块突然破裂形成血栓，一下子就把动脉给堵住了。如果遭殃的是心脏血管，那轻则心绞痛，重则心肌梗死，甚至危及生命。所以血脂问题越来越受到老百姓的关注。

人体内的血脂也有好有坏。最坏的是低密度脂蛋白胆固醇，它是动脉粥样硬化的致病因素，主要受遗传、年龄和性别的影响，如果通过合理用药，把它降低到一定程度，对预防心脑血管疾病大有获益。

而高密度脂蛋白胆固醇却是一个“好人”，它能够将血管壁内的胆固醇转运到肝脏进行清除，如果我们的化验单上高密度脂蛋白胆固醇升高，应该感到庆幸。

杨德彦说，现在还没有药物能通过升高高密度脂蛋白胆固醇来预防心脑血管疾病，因其数值变化很大，常常和饮食、运动有关。

公众常常觉得要从食物的选择上来避免摄入过多的胆固醇。但专家表示，吃进去的胆固醇只占体内胆固醇的三分之一，其余三分之二都是肝脏自己制造出来的。所以，少吃点并不能充分降低胆固醇。

如何判断自己的血脂是否正常？这不是简单的事情，单凭体检单子是看不出来的，因为不同的人有不同的特点，血脂是否正常的判断标志并不相同，需要医生进行进一步评估。

万一血脂不正常，有哪些方法能降低血脂？

杨德彦说，健康饮食、规律运动、减轻体重和戒绝烟草是降血脂的基础。如果改变生活方式的非药物治疗仍不能让血脂达到理想目标，就需要求助于药物了。目前，最常用、最明确有效、最明确能降低心脑血管风险的降胆固醇药物是他汀，近年来，随着医学的进步，新型的降脂药物也层出不穷。