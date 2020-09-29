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北京新发地猪肉批发大厅重新开市不接待个人

2020年09月29日07:50 来源：北京青年报

从昨日22时起，新发地猪肉批发大厅重新开市。北京青年报记者了解到，新发地猪肉批发大厅将坚持批发属性，分时段面向一二级采购商开放，不接待个人消费者。值得一提的是，目前新发地猪肉批发大厅禁止所有的进口肉类冻品销售。

据介绍，重新开放的猪肉批发大厅分为一级批发厅和二级批发厅两个独立的区域，一级批发厅批发时间为22时至次日凌晨1时，卖方为9家定点肉联厂，买方主要为北京市内便民菜市场、自由市场、社区市场、便民店的摊位经营户和机关团体的食堂、新发地猪肉二级批发厅内的摊位经营户。二级批发厅共有180个摊位，买方主要为周边的宾馆、饭店、工地、单位食堂等，营业时间为凌晨4时至14时。

新发地常务副总经理顾兆学介绍，当天晚上进场680头白条猪，约为疫情前的四分之一，随后供应量将不断上升确保市场供应，对稳定北京市猪肉价格将起到重要作用。另据了解，目前新发地市场蔬菜水果上市量保持在2.3万吨左右，每天都在逐步上升，蔬菜加权平均价为2.79元每公斤，水果加权平均价为6.79元每公斤，对保障北京市场蔬菜水果供应，平稳物价起到了重要作用。（记者 李佳）

(责编：许晓华、李轶群)


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