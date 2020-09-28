《免疫检测原理与应用》中文版发布 助推体外诊断行业发展

人民网北京9月28日电 9月25日，在中华医学会第十六次全国检验医学学术会议上，迈瑞医疗举办了《免疫检测原理与应用》中文版发布会。主办方表示，希望该书中文版的发布，能够进一步促进国外免疫学研究先进理论与方法在中国的普及，为更多临床、科研工作者提供学习借鉴。

《免疫检测原理与应用》书籍发布仪式

体外诊断行业学科发展尚缺系统化理论支持

2020年，全球范围新冠肺炎疫情的发生，唤醒了公众对体外诊断的认知，让越来越多人开始关注这个领域。其中临床免疫类检测项目可以及时为临床提供诊疗数据，有效地诊断和检测疾病。

迈瑞医疗体外诊断事业部首席科学家何建文介绍，近年来，我国体外诊断行业发展速度较快。尽管近几年来免疫检测在原料、技术方面取得了一定的积累和突破，但仍然缺少理论的支持和支撑。

“在临床检测项目中，很多免疫类项目检测，对疾病诊断、预后监测具有重要意义。但是，长久以来国内并没有一套很专业的免疫检测典籍，在理论方面有一定的欠缺。”人民卫生出版社科普双创工作室主任周宁表示。

以理论为基础 进一步促学科发展

据了解，《免疫检测原理与应用》中文版由全国50余位行业专家参与编译，历时3年。中文编译版在保留了原作在专业领域的精髓的同时，也结合了大量中国临床情况，将更贴合中国相关从业者的实际工作需求。

《免疫检测原理与应用》中文版书籍

周宁表示，《免疫检测原理与应用》中文版的发布将弥补国内在免疫检测理论方面的不足，特别在新冠肺炎疫情之下，将对科研人员对病毒抗体研发、疫苗的整体评估有促进作用。

何建文提到，随着《免疫检测原理与应用》中文版的发布，将在仪器研发、试剂开发、临床应用等方面，提供理论和系统化的支持。与此同时，亦可以让更多的企业从理论化、系统化的角度出发，在进行产品设计和应用功能创新时，更多关注临床医生需求。

自主创新道路上 中国械企推动体外诊断行业快速发展

“《免疫检测原理与应用》中文版的发布将为国内体外诊断行业人员、科研工作者和医务工作者提供很大帮助；在教育领域，也将成为免疫检测专业学生的案头工具书。”迈瑞医疗中国区体外诊断总经理冯宣运表示，希望中文版书籍能够促进在体外诊断行业学术研究和诊断规范建立。

中国体外诊断行业已走过30余年的历程，但纵观全球体外诊断的发展，中国起步尚晚，国外这一领域的技术水平或是相关研究成果，还是处于领先地位。要快速赶超进口品牌，还需更多的行业从业人员，为行业的发展出一份力。

冯宣运介绍，一直以来，迈瑞除了在产品上积极推陈出新，赶超进口，领先行业之外，也积极践行企业社会责任。参与本次书籍编译工作也是迈瑞助力学科建设和人才培养的重要举措。除此之外，还在建立多中心研究、设立专业院校奖学金、搭建国际学术交流平台等方面，展现民族企业的责任与担当。

与此同时，迈瑞利用自身产品整合优势，积极响应国家医改政策，进一步下沉优势资源，围绕县域医疗实验室质量体系建设，实现更多产品的进口替代，为医共体、医联体的建设以及分级诊疗的实施贡献企业的力量。