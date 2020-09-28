中秋国庆长假在即 健康出游有哪些注意事项

即将到来的中秋国庆假期是疫情防控常态化之后今年最后一个法定假期，据多家旅游企业发布的十一黄金周数据显示，今年国庆、中秋假期期间，富足的8天长假，民众的出游热情高涨。

在今年长达8天的“加强版”国庆黄金周中，出游在外，离开常住地，到人生地不熟的地方，气候、环境的巨大转变会让人产生不适应，加之车多、人多、聚会多，一些长假综合症疾病让人防不胜防。健康出游要特别小心诸如消化道疾病、呼吸道感染等疾病的来袭，旅途中不妨备好小药箱，轻松应对常见节日病，在“行走山水”、开启 “美食之旅”的同时，为您规划好的“说走就走的旅行”保驾护航。

节日常见病一：开车出行 头痛昏重

节假日开车出行，车多、人多，堵车是常有的事儿。走走停停，长时间保持一个姿势，连续赶路，通风受凉，饮水偏少，加之车辆密集，释放过多尾气，头痛、头部昏重是常有的事。那么在开车的时候出现头痛应该怎么办呢？

健康攻略：尽可能避免长时间驾车，长时间开空调，保证充足睡眠。或者在连续驾驶两小时后下车放松，补充水分，做10分钟保健操来活动颈部。上车前喝一支太极藿香正气口服液，对预防晕车有效。藿香正气口服液，主要成分藿香、白芷等，一能扶正去邪，正出行途中遭遇的风、寒、湿等等各种“不正之气”；二能散寒去湿止痛，治疗头痛，快速改善头部昏重。

另外自驾游出行前，仔细检查车况，并检查相关证件、保险是否齐全有效，确保行驶安全。掌握必要的安全知识、急救常识，以及准备一些不含酒精的太极藿香正气口服液等常备药品，同时建议购买旅游意外保险。

节日常见病二：胡吃海喝 肠胃不适

中秋国庆团圆欢聚时刻，亲朋好友都免不了聚一聚，各种美食轮番吃，加上频频饮酒，肠胃负担加重，很多都会出现腹胀、腹泻、消化不良等肠胃“急”病。

出游时除了要注意饮食卫生，切忌饥一顿，饱一顿。同时，旅途中要多吃滋阴润燥的食物，少吃辛辣、酸性食物；多吃些易消化的食物，少吃生菜色拉等凉性食物。要注意劳逸结合，防止过度疲劳而殃及肠胃。

健康攻略：未雨绸缪，常备一些吸收快、疗效好的肠胃药，譬如太极藿香正气口服液,它能刺激多种消化液的分泌，同时解痉止痛，双向调节胃肠机能，解决出游时饮食、受凉等各种外在因素导致的腹泻、腹痛、腹胀等肠胃“急”病。

今年的“加长”黄金周即将开始，“人人人众人人人”、“人山人海”这样的段子又将再一次响起。节前筹划着旅行的人们，除了随身携带旅行小药箱外，中秋国庆长假出行，安全第一，健康至上。第一记住切勿酒驾、醉驾。第二当心“药驾”，“药驾”是隐匿的“交通杀手”。在国内，“药驾”事故时有发生 ，危险并不逊于“酒驾”。因此，开车出行，如果吃了含有氯苯那敏等成分的感冒类西药、吗啡及其衍生物类止痛药物及藿香正气水等含酒精的药物制剂一定不能开车。