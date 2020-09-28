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社区卫生服务中心将推广方舱式发热筛查哨点

医患不直接接触也能核酸采样

贾晓宏

2020年09月28日09:26 来源：北京日报

近日，针对有些社区卫生机构在发热筛查哨点建设中面临用地难协调、现有机构难设置“三区两通道”等问题，市卫生健康委表示，本市将在社区卫生服务中心推广方舱式发热筛查哨点建设。

根据相关建设标准，方舱式发热筛查哨点要具备“三区两通道”，其中清洁区不小于3平方米，污染区不小于3平方米；半污染区设在室外区域；医生独立通道设立感应式电动门，患者独立通道设立感应式电动门。医生端和患者端方舱的内压都要低于大气压，这样即便舱门开启，舱内空气也不会泄漏至舱外。医患方舱内要各自设有独立的清风系统、空气消杀处理系统和冷暖空调集成设备。在医患完全不接触的情况下，可以在患者端方舱内隔离病人，医患之间可以通过透明板及对讲装置进行面对面无接触交流，进行流行病学调查，医生端可以通过一键通可视电话，呼叫120派车，等待转诊。医生也可以通过医患方舱之间透明板上操作手套进行核酸检测取样；将取样后的试管放入镶嵌在患者端方舱墙壁上的污染试管传递箱内，从室外取走。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、崔元苑)


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