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为何曾经相爱的情之切切，却变成了现在的“短兵相接”？是因为，彼此在婚姻里站错了位置。

婚姻中的站位

2020年09月28日08:47 来源：中国妇女报

为什么会有越来越多的人选择离婚？除了时代发展因素带来的女性社会地位提高、科技进步带来的个人化生活便利等外部因素，在婚姻中站错位置，也是很多人可能没有注意到的内部因素。

“你怎么这样！”

这句话，很熟悉吧？因为几乎每次发生争吵，都会搬出这句话作为攻击对方的有力武器。之所以说它是有力武器，是因为它蕴含了诸多含义：“你错了”“你太让我失望了”“我嫌弃你”。

关系一定是互相依存的，当你把对方放在某个位置上时，也意味着你同时把自己放在了与之对应的位置上。

所以，你表达的每一层含义，都有相匹配的另一层含义：“你错了”匹配的是“我是对的”；“你太让我失望了”匹配的是“我是权威”；“我嫌弃你”匹配的是“你配不上我”。

每次在争吵中，脱口而出这句话是把你放在了正确的、权威的一端，而把对方放在了糟糕的、差劲的另一端。

“我就是这样，你怎么着？”

朋友晓晓总是能够从她老公的身上看到各种毛病：看你这衣服怎么搭配成这样？孩子在一旁哭，你就不能哄一下吗？你为什么睡觉时要背对着我……各种各样的细节，最后都会归结成一句：你这人怎么这样？

于是，反抗就发生了——“对啊，我就是这样，你怎么着？”一看对方这态度，晓晓更受不了了。于是就进一步攻击，就有了“你这人怎么这样”进化版：“我当时真是瞎了眼”等等。

面对对方的升级攻击，晓晓老公也不甘示弱，于是被动攻击变成了主动回击，类似 “你太自恋了，你以为你很好”等。两个人剑拔弩张的对立态势彻底形成。

“有我在”

恋爱时，你把自己关于理想伴侣的期待都放在这个人身上，哪怕对方有缺点，也都被幻化成美好。在这场幻觉里，你想要去拥抱安抚Ta，甚至愿意牺牲自己去成全保护Ta。在爱的幻觉里，看见了自己的力量和伟大。载着这样的幻觉，进入了婚姻，在婚姻里遇见了真实的对方，婚内的每一个细节，都像是一把小锤子，把那幻觉的玻璃罩一点点地敲碎。

与此同时，你也体验到了巨大的虚空，因为你体验到了丧失——一个你理想伴侣的丧失。眼前这个人，和那个理想形象相差十万八千里。你由空虚变成懊悔，由懊悔变成愤怒，由愤怒变成攻击：你怎么这样！

如果一旦你们的关系定型在这种对立的态势，那么婚姻只有一个结果：失败。而失败的根本原因，无非就是这个人和你想象的不一样。

可是，你想过自己为什么要结婚吗？仅仅是为了找一个幻想中的人吗？大多数人选择结婚，就是想找一个人能够和我们携手，一起去面对这平凡而又琐碎的生活，让这平淡的生活，在爱的涓涓细流中，淬炼出一些闪光的回忆。

所以，那个人是不是你幻想的那个样子，真的不重要。只要Ta愿意和你站在一起，只要Ta时时刻刻都会和你说“有我在”，这就是一段值得期待的婚姻。（心理咨询师 杨思远 胡慎之）

(责编：许心怡、崔元苑)


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