江西新余 “颐养之家”温暖人心

今年春节，91岁的欧阳永英搬到了江西新余高新区水西镇的儿子家过年，没想到遭遇疫情，一下住了3个多月。住久了，老人经常唉声叹气，仔细一问，原来是想念桐林村“颐养之家”里那帮老伙伴了。

“5月份疫情后重新开门第一天，老人们就回来了一大半。”桐林村村委委员兼“颐养之家”管理员胡克军领着记者转了一圈，只见三四十位头发花白的老人家或围坐下棋打牌，或抱孙闲唠，还有的坐在空调房里听京剧，很是惬意，“一个小小的‘颐养之家’，暖人心，受到好评。”

为让更多农村老人颐养天年，新余从2016年起，由组织、民政部门共同推动全市农村“颐养之家”建设，“既解决农村养老问题，也能让党建工作在基层找到有效抓手。”新余市委常委、组织部部长赖国根介绍。

建设“颐养之家”，钱从哪里来？多番调研之后，新余确定了最可行的路径——“政府主导，群众自养”。初期建设经费以财政投入为主，由市、县、乡按一定比例分担，后期运营经费多方筹措，老人自缴200元，政府出补贴150元，同时接受社会各界爱心捐款捐物。

建设“颐养之家”，光有钱还不够。新余紧紧围绕老年人需求特点，精心谋划打造：选址尽量挨着村卫生室，确保每位老人都有一份健康档案；针对一些行动不便的老人，采取送餐制。

红烧鱼、冬瓜肉、炖豆腐，鸡蛋汤……9月3日中午，在渝水区罗坊镇高勘村“颐养之家”，84岁的彭美连正吃得津津有味，“三餐热饭热菜，味道蛮好，有的菜就是自留地里摘的，新鲜。”

这个400多平方米的“颐养之家”，由原来的村小学改造而成，不仅整合了村卫生室、农家书屋，还为需要住宿的老人们备下几间房。活动室墙壁上贴的党建宣传栏十分醒目。

让“颐养之家”充满温情，需要基层党组织切实发挥作用。为此，新余将服务“颐养之家”作为党员先锋创绩的评价标准之一，组织党员开展志愿服务、宣讲活动。而入住“颐养之家”的不少老党员则组成了理事会，为这个“大家庭”忙前忙后。

“颐养之家”让老人、子女安心，更使得党组织在基层中深得民心，入住其中的老人们，又成为基层工作的重要“帮手”。

随着“党建+颐养之家”模式逐步成熟，新余已将入住老人年龄放宽至70岁以上。截至目前，新余414个行政村已建成736个“颐养之家”，入住老人10309名，实现全市所有行政村和有需求老人全覆盖。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 02 版）