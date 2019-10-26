老龄健康 这里的农村夕阳别样红

“白天数着日历，晚上守着电视”“煮一锅饭吃两天，炒两个菜管三餐”“父母病倒在床上，儿女哭在电话旁”……这是许多农村老人日常生活的真实写照。而在江西省新余市，老年人的晚景别有不同：吃饭有人管，看病不用愁，还有休闲娱乐活动。

应对人口老龄化要农村和城市“两轮驱动”，农村养老，既是重点，也是短板。2016年12月以来，江西省新余市在农村地区全面推行“党建+颐养之家+晓康诊所”模式，为当地农村留守、空巢及困难老人提供生活照料、就医看病、精神慰藉等服务，探索破解农村养老难就医难问题，使农村也拥有和城市一样的“夕阳红”。

不仅是“饭堂”，还是“娱乐园”

上午11时许，新余市渝水区珠珊镇花田村颐养之家的老人们三五成群地来到活动室，看着电视，打着牌，唠着家常。一墙之隔的厨房里，炊事员们忙着为老人们准备可口的饭菜。半个小时后，土豆烧肉、红烧茄子、海带汤……热气腾腾的午饭端上桌。不用自己动手，一天三餐都能吃到营养美味的饭菜，这让96岁高龄的严和春老人倍感温暖。

严和春老人是花田村“五保”老人，老伴和唯一的女儿已经过世，2017年住进颐养之家。“以前做一顿饭能吃两天，现在我们在食堂里每天都吃得好，每顿都是两个菜一个汤。”严和春老人笑眯眯地说。

江西是劳务输出大省，农村青壮劳动力普遍进城或到沿海发达地区务工，农村地区老人空巢、独居现象较为普遍，新余市也不例外。截至2018年年底，该市现有60岁以上老人18.51万人，占总人口数量的15.12%。在9.38万农村老年人中，约有2.5万是留守或独居老人。

新余市委常委、组织部部长赖国根说，该市针对农村养老服务短板，将老人的“盼点”与农村党员干部的“干点”相结合，截至目前，414个行政村共建成736个颐养之家，“入家”老人有9000余名，实现了所有行政村和有需求老人全覆盖。老人们可根据自己的意愿选择吃住均在颐养之家，或是每日定时到颐养之家用餐、娱乐等。对于行动不便的老人，颐养之家每天派专人为其送餐。

在花田村颐养之家老人们开饭的同时，送餐员小陈麻利地用保温饭盒分装、打包饭菜，装进村子统一配备的送餐车上。他要赶在12时以前，将饭菜送到村里几位行动不便的老人家中。85岁的留守老人李大爷一听到电动车的声音就扶着门迎了出来。给李大爷送完饭，小陈还要继续赶着为其余10几位老人送饭。

对于这个新“家”，严和春老人很是满意。午饭后，她急忙拉着记者参观她的房间。大约60平方米的房间干净整洁，客厅、卧室、卫生间一应俱全，家具摆放整齐，房间的墙壁上张贴着“入家”老人们的合影。

颐养之家不仅是一个“饭堂”，还是一个“娱乐园”。记者看到，花田村颐养之家配备了电视机、棋牌桌等休闲娱乐设施，在解决好老人一日三餐的基础上，还鼓励开展老人喜闻乐见、形式多样的文化娱乐活动，为农村老人创造相互关照、相互帮助、消除孤独、快乐生活的环境。此外，颐养之家餐厅等公共场所还安装了网络摄像头，老人们的子女通过手机软件就可以直观地了解父母饮食和生活状况。（下转第2版）（上接第1版）

“入家”老人需满足3个条件：年满73周岁以上，农村留守、独居及困难老人，基本生活能够自理。“农村老人不存在60岁退休问题，我们综合考虑将年龄界定为73周岁以上。”赖国根说。

看病不仅方便，还能医保报销

除了日常的生活照料，医疗对于老年人来说也是基本保障。新余市卫生健康委主任简桂生说，为了方便老年人看病，该市整合村卫生室和计生服务室，在每个颐养之家附近同步建设晓康诊所，让老年人看常见病不再“劳累奔波”。

在花田村颐养之家隔壁，就是村医廖小玲工作的晓康诊所。诊所2016年12月建成，与花田村村卫生室是两块牌子一套人马。进入诊所，诊察室、治疗室、观察室、药房、公共卫生室等“八室一间”功能分区一应俱全。

每天午饭后，82岁的刘严英老人都会来到晓康诊所，请廖小玲为她测量血压。刘严英老人对记者说，现在看病不仅方便，还能医保报销。

廖小玲是一位中医执业助理医师，对花田村颐养之家入住老人的健康情况了如指掌。廖小玲告诉记者，刘严英老人是一位“老病号”，患高血压30多年。她除了每天为老人监测血压外，每个月还定期上门给老人进行基本的身体检查。除了“入家”老人，晓康诊所也服务附近村民。

记者看到，在花田村颐养之家安装了应急网上呼叫系统，呼叫器按键装在入住老人的床前，主机装在晓康诊所诊察室，村医24小时值班。老人一个呼叫，村医就可以马上来到老人面前。

据介绍，新余市还建立了二级及以上医院医生牵手帮扶晓康诊所制度。以花田村晓康诊所为例，与新钢中心医院（三级综合医院）签订双向转诊合同，新钢中心医院为“入家”重症、急症患者提供绿色救助通道。

高新技术产业开发区水西镇桐林村晓康诊所于2017年建成。据乡村医生廖永芳介绍，诊所现有乡村医生两人，按照新余市卫生健康委的要求，为颐养之家提供“六个一”服务：为老人建立一个健康档案，提供一次免费健康体检服务，举办一场预防保健等健康知识讲座，免费签约一个家庭医生，提供一次精神关怀，为管理人员举办一场基本护理知识、简单急救措施现场演示。此外，针对患有高血压、糖尿病的老人实行定时提醒服药服务。

简桂生介绍，2019年，新余市出台《新余市晓康诊所再提升二十条》，从晓康诊所功能区设置、更新医疗设备、整治工作环境、家庭医生签约服务等方面开展升级改造，全面提升服务能力。

突出“党建+”，注重资源整合

“将党建工作融入民生工作，坚持党委主导，强化组织保障，是新余模式的关键。推行‘党建+颐养之家+晓康诊所’工作，总体思路是市县指导、乡镇领导、村级主导、部门支持、社会参与，充分发挥基层党组织作用，统筹运用农村各种资源。”赖国根说，以往的民生工作，往往是单个职能部门负责，而这项工作以党建惠民为目标，把颐养之家建设作为各级党组织书记领衔的一号项目来抓；组织部门将这项工作纳入县乡村年度工作考核。

严控成本，降低支出，是颐养之家可持续发展的基础。据介绍，新余将颐养之家定位为普惠性养老，采取“政府补助、村级配套、社会捐助、老人自缴、自我发展”相结合的模式多渠道筹措资金。其中，建设经费按每个行政村10万元的标准，由市、县、乡三级财政按4∶4∶2比例分担，一次性投入；运行经费，据测算，按照每人每月300元~350元的标准，以老人自缴为主，财政补贴为辅，其中老人自缴200元，财政补贴100元，老人无压力，财政可承受。对生活困难的老人，则实行免费“入家”。

在场所建设上，坚持“有公房的不租房，能租房的不建房”的原则，注重资源整合，鼓励优先利用闲置的村级活动场所、小学校舍等集体房屋进行改扩建。据介绍，该市90%以上的颐养之家由闲置房屋改造而来。

社会力量的广泛参与，是保障颐养之家不断发展的重要补充。据不完全统计，该市各级机关干部已捐款450万余元，78家商会累计捐款2000万余元。水北商会专门设立了850万元的养老基金。20.3万名注册志愿者，1186个志愿者服务组织，给颐养之家的老人们带来欢声笑语。