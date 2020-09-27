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当心，有的药会伤牙

航空总医院药学部副主任药师 古艳婷

2020年09月27日10:06 来源：人民网-生命时报

口腔健康涉及全身健康，爱护牙齿，除了养成日常良好习惯以外，安全用药常是人们忽略的一点。前不久，我在用药咨询门诊接待了一位患者，他说自己平时吃硝苯地平缓释片来控制高血压，但最近牙龈莫名其妙肿了起来，嘴里还有几处溃疡，吃消炎药也没有用，特来咨询。经仔细询问，确定其牙龈肿痛是硝苯地平的不良反应所致，并建议他找专科医生换用有相似降压效果的钙通道阻断剂。在临床中，和硝苯地平一样可能伤牙的药物还有不少，常见的主要有以下几类：

1.酸性药物。比如用于心脏病急救的硝酸甘油、治疗哮喘的特布他林等药物，含有酸性成分，残留在口腔会腐蚀牙齿，使牙齿变色。

应对策略：用药后，及时漱口。

2.抑制唾液分泌的药物。比较常见的有扑尔敏、苯海拉明、氯雷他定等抗过敏药，以及某些含扑尔敏成分的感冒药，均会导致口干，引发牙周疾病，甚至使牙齿松动。

应对策略：嚼无糖口香糖、多喝水，可以缓解上述的口腔不适。

3.抗生素。抗生素中的四环素类药物，包括四环素、多西环素、米诺环素等，可与牙齿中的某些成分结合，导致牙釉质发育不全、牙齿黄染，也就是俗称的“四环素牙”。

应对策略：8岁以下儿童、孕妇或哺乳期妇女禁用四环素类药物。

4.孕酮含量高的避孕药，如左炔诺孕酮。这类药容易引发牙龈炎症和出血。牙龈炎症是由牙菌斑（附着于牙齿表面的细菌生物膜）所引起。体内孕酮水平升高时，牙菌斑的破坏作用会更强，怀孕时容易出现牙龈炎就是这个道理。

应对策略：用药期间可用漱口水清洁口腔，或者遵医嘱换用其他孕酮含量较低的药物。

5.抗抑郁药。此类药物可以抑制唾液腺分泌，导致口干。抗抑郁药西酞普兰等还可能引起牙龈出血。

应对策略：抗抑郁药不可擅自停药，发生上述情况时，要及时告知医生，尽快治疗或遵医嘱调整用药。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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