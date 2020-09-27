防疫别松懈 餐饮别浪费

近日，省消费者委员会发布国庆中秋假期消费提示：做好疫情防控，科学理性消费。

提示指出，外出旅游，防疫当先。消费者要密切关注目的地疫情信息，暂不建议选择出境旅游。出行前要备足口罩、洗手液、免洗抑菌凝胶、一次性手套等防疫物品，在人多聚集性的公共场所一定要佩戴口罩。要按照高速、机场、车站、景区、餐饮、住宿、购物等场所防疫要求，主动配合做好测量体温、查询健康码等疫情防控措施。

此外，消费者要详细了解目的地景区开放情况和限流等信息，密切关注途经地和目的地以及沿途交通状况。要留意当地公布的卫健部门或疾控中心电话，密切关注自己的体温和身体状况，如出现发热、咳嗽等不适症状应按要求就医并做好防护。合法权益受到侵害时，要及时向旅游主管部门或消费者组织进行投诉。

消费者要树立“浪费可耻，节约为荣”理念，用餐时适度点菜、打包剩菜，以实际行动落实“光盘行动”。要积极响应、自觉参与并支持餐饮经营者开展的“节约用餐”系列行动。聚餐时要采用分餐分食或使用公筷公勺，参与“公筷行动”，避免出现食源性疾病交叉感染，养成良好就餐习惯。

假日购物，注重品质。黄金周期间，线上线下购物渠道都会推出各种促销活动，消费者在购物消费时应货比三家、理性消费，选择正规商超、免税店、电商平台，不要一味追求低价而忽视商品质量。特别是在选择旅行社过程中，要避免出现侥幸或贪小便宜的心理，防止落入“消费陷阱”。离岛免税购物消费者要预留出适当的提货时间，避免因提取货物延误行程。（记者罗霞）