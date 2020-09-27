开始跑步前，不少人会先买齐各种装备，比如速干衣、束发带、护膝等，这是一个很好的习惯。在这些装备中，一双合适的跑鞋非常重要。只是市面上各种版型、功能的跑鞋特别多，不少人实在不知道买哪一种。

跑步时，脚掌落地瞬间会对膝关节产生冲击力，约为体重的3~5倍；体重越大，冲击力越大。一般来说，膝关节中的软骨可以吸收一部分震荡，保护关节。如果体重较大，或户外跑步较频繁，软骨就算再坚强，也会出现磨损，这就要跑鞋“吸收”一部分震荡。

目前，市面上常见的跑鞋有缓震型、支撑型、控制型。与常规缓震型相比，支撑型是专门针对脚进行的内旋控制设计，但控制强度低于控制型。选跑鞋类型前，需先知道自己是什么“脚型”。

通常来讲，人体足部有个正常弯曲的弹性弓形结构，即足弓，帮助维持人体稳定性，可分为正常足、扁平足、高足弓。

判断足弓的方法很简单：取一张A4纸，平铺在地面上；双脚微微打湿，踩在纸上，印出脚型。可以看到，足底偏中间的位置有一块空白。正常情况下，空白部分的宽度应占整个足宽的2/3；如果＜2/3，则为低足弓或扁平足；＞2/3，则为高足弓。

以足部生物力学来看，慢跑时，正常足以足外侧先着地，然后轻微内翻降低冲击力，缓震型跑鞋即可做到有效保护。但由于足型问题，跑者可出现足内旋(外翻)、足外旋(内翻)的过度或不足等，导致崴脚或运动损伤。足内旋，也称足外翻，即足内侧先着地，走路常是“内八字”，多见于低足弓、扁平足跑者。足外旋，即足内翻，一般多见于高足弓跑步者。

由于足弓高度不够，扁平足着地时的减震效果不佳，鞋底要选偏硬的，有助缓解足内旋，比如中足内侧区域有足弓支撑结构的跑鞋，可增大扁平足的接触面积，为足弓提供有力支撑；或选带减震作用的控制型跑鞋。

高足弓并不像平足一样多见，但相对于正常足，它本身的抗震能力很强，但着地时往往存在内翻不足的问题，可选择前掌区域使用软质材料的缓震型跑鞋，以增加该区域的接触面积。

跑鞋除了选对型，还有些事项需要注意。

跑步就选跑鞋。篮球鞋、越野鞋、马拉松鞋并不适合跑步。由于打篮球对踝关节的急速扭转能力要求较高，篮球鞋常在踝关节两侧进行加固保护，鞋帮相对较高；越野鞋为了保证防滑，鞋底更厚，重量增加了，但灵活性不足；为了帮专业运动员提升速度，马拉松鞋通常很轻，鞋底薄，没有太大保护作用，不适合大众。

鞋头不要太窄。跑步过程中，前脚掌会向前冲，如果鞋头过窄，会挤压前足，影响足部骨骼的排列，导致不适。

傍晚再去试鞋。下午和傍晚时，双脚往往偏大，此时买鞋比较合适。试鞋时建议穿上运动袜，选择脚尖离鞋尖稍有距离的鞋子，预留出一定空间。

根据跑量更换。如果每天跑5公里，跑鞋6~7个月就应更换；如果每周跑3次5公里，至少一年一换，或买鞋时多买一双，换着穿。

常跑穿专业袜。如果跑步频率较高，每周3~5次，每次5公里，最好穿上专业运动袜。运动袜的材质透气、细软，总体较厚，有一定减震作用；它的织法与普通袜子不同，可保证双脚在任何角度的压力都是均匀分配的，可对脚、踝、小腿下侧进行全方位的包裹。需要提醒的是，较厚的棉袜，或套两双棉袜并不能达到运动袜的效果。如果袜子间有皱褶，还会对皮肤造成磨损。▲