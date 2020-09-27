阵阵秋风吹来，天气骤然转凉。此时，湿邪容易乘虚侵入身体，产生咳、痰等痰湿疾病。痰湿要从“津”谈起。津是人体的津液，停滞或部分停滞后就会变成湿邪，湿邪停聚变成水，水积聚变成饮，饮凝滞则成痰湿。痰湿的可怕之处在于，它游走身体各处，停滞在哪里，相应脏腑就会出问题。中医认为，痰湿的产生主要受脾、肺、肾三大脏腑影响，故有“肺为贮痰之器，脾为生痰之源，肾为生痰之本”之说。

肺为贮痰之器。肺部痰证最易被人察觉和感受，可分为热痰、燥痰、寒痰及湿痰。热痰表现为咳吐黏稠黄痰并伴有热象，治疗应以清化热痰、清泄肺热为原则，用药可选竹茹、瓜萎、桑白皮、黄苓等；燥痰量少而黏、咳吐不利、口鼻干燥，治疗除选用瓜蒌、知母等清肺润肺化痰的药物，还可配伍沙参、麦冬、百合等养阴生津之品缓解肺燥；寒痰、湿痰均表现为痰液清稀量多，灰白有沫，治疗宜选用温燥之性的化痰药，如半夏、茯苓、厚朴等。

脾为生痰之源。脾虚生痰或寒湿困脾往住是内外邪气共同作用的结果，多以运化功能障碍为特点，临床可分为痰热犯胃、痰浊中阻、痰瘀内结三种类型。痰热犯胃表现为恶心呕吐、胃脘胀痛等，治疗要选用清化热痰、降逆止呕之品，如竹药、芦根；痰浊中阻表现为不思饮食、腹胀腹泻、体倦身重，治疗以燥湿化痰、健脾和胃为原则，可选用半夏、陈皮、厚朴、藿香等化痰和胃之品；痰瘀内结表现胃脘疼痛，日久不愈，或吞咽困难等，治疗要化痰散结与活血行气并行，常选瓜蒌、枳实、莪术、丹参、郁金等药联合应用，痰瘀并治。

肾为生痰之本。中医认为，人体最重要的阴阳二气寄藏于肾，肾主水液开关，开阖不利，则水湿内聚为痰，故治痰从肾着手可防止痰湿再生。临床可分肺肾气虚型和肺肾阴虚型，前者兼见浮肿畏寒、腰膝冷痛，后者多兼见头晕耳鸣、腰膝酸软。治疗分别采用温肾化痰、纳气平喘或滋肾化痰等法，多用温补肾气或滋补肾阴之品。

除临床上应用中药规范治疗，有痰湿症状的人群日常还可从以下几个方面进行调养。

心境宁静。中医历来有“上工治未病”的说法，所以十分重视秋季养生。肺属金，七情中“忧”属金，秋也属金，秋天容易使人悲伤，悲则气消，耗伤肺气。因此，精神调养应顺应季节特点，以“收”为要，做到“心境宁静”，减轻肃杀之气对人体的影响。闲暇时深呼吸、登高远眺，利于排出肺内浊气。

穴位按摩。按摩合谷穴（手背虎口直上一横指，拇指和食指间肌肉丰厚处）、太渊穴（腕掌侧横纹桡侧，掌后第一横纹上，用手摸有脉搏跳动处的桡侧凹陷处）等肺经穴位，并配合足三里（外膝眼下四横指处）、丰隆（小腿前外侧，距胫骨前缘二横指处）等穴位，对排痰湿、调脾胃大有好处。

经常沐浴。金秋季节经常沐浴有利于促进血液循环，使肺与皮毛气血相通。洗浴时不宜过分揉搓，以浸浴为主，同时也不要使用碱性过大的肥皂或沐浴露。

膏方润肺。慢性肺系疾病患者平时要多吃萝卜、百合、杏仁、银耳、梨（雪花梨最好），有助于润燥、排痰。同时，注意忌辛辣油腻等刺激性食物。经医生辨证论治，也可制订个性化的化痰润肺膏方调理。▲