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秘鲁总统称疫情尚未受控 紧急状态或持续到年底

2020年09月27日08:53 来源：中国新闻网

中新网9月26日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁总统25日称，由于该国新冠疫情还未得到控制，紧急状态或将持续至年底。另外，秘鲁将从10月1日开始经济复苏第四阶段，首先将部分重启一些部门的活动。

报道称，秘鲁新冠疫情持续发展，截至当地时间25日，秘鲁累计确诊病例超79万例，确诊总数居全球第六，仅次于美国、印度、巴西、俄罗斯和哥伦比亚。

25日，秘鲁总统比斯卡拉宣布，从10月1日起，只有阿班凯、阿亚库乔的瓦曼加和万努科地区将继续进行强制性社会隔离，周日继续实施禁足令，平时的宵禁时间将从晚上8点开始，而秘鲁其他地区的宵禁时间则从晚上11点开始。

他还表示，仍然禁止社交聚会，包括禁止在家里举行聚会等；65岁以上老人的出行仍将受限制；12岁以上儿童可以在成人陪伴下在家附近500米区域内散步，此前这一年龄限制为14岁。

比斯卡拉称，由于疫情尚未受控，紧急状态将从10月1日起再延长一个月，并警告称，这一措施可能会延长至年底，民众要有心理准备。

另据报道，秘鲁经济复苏第四阶段将从10月1日开始，首先将部分重启一些部门的活动。秘鲁内阁会议已批准了启动第四阶段的最高法令，但该法令并未考虑所有尚未恢复的活动。

(责编：许心怡、许晓华)


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