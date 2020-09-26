2020年中国医院院长年会在厦门召开

9月25日，第十四届中国医院院长年会新闻发布会在厦门市国际会议中心举行。中国医院院长杂志常务副社长张智慧，复旦大学附属中山医院副院长、复旦中山厦门医院党委书记、执行院长顾建英，清华大学医院管理研究院创始人、IAQS终身院士、《中国医院院长》杂志专家委员会主任委员刘庭芳出席新闻发布会。

据了解，中国医院院长年会由卓新医学传媒集团出品，中国医院院长杂志主办，截至2020年已有14年。《中国医院院长》杂志工作人员介绍，由于年会规模越来越大，厦门市举办类似大型会议条件也较为成熟，仅在厦门一地就先后举办了6届，并且得到了厦门市政府、厦门市卫生行政部门的支持及指导。9月25日，厦门市政府副市长国桂荣出席中国医院院长年会开幕式并致辞。同时，厦门市卫生健康委员会党组书记、主任姚冠华也担任本届中国医院院长年会大会主席。

参加了中国医院院长年会14次的刘庭芳认为， 中国医院院长杂志和中国医院院长年会，坚持了14年之久，已经不仅仅是简单的论坛，已经成为医院和医院管理者，以及关注管理的业外同行交流的高规格平台，同时也成为了科学管理的孵化器。

张智慧表示，第十四届中国医院院长年会将拉开大幕，以“疫局·变局·新局”立题，在这样一个特殊历史节点为基点，从宏观与微观、管理与学科等不同维度，跟进解读后疫情时代中国医疗健康行业、中国医院发展的挑战、机遇与对策。

顾建英指出，2020年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情来势凶猛，全国医院不论大小，所有的医院管理者和医务人员，都投入到了这场没有硝烟的战争中，这一时机和变局赋予了本届中国医院院长年会更为特殊的时代特征，以及更为深刻的纪念意义，也为“后疫情”时代的医院管理发展带来了诸多新的启示。

顾建英补充，在寻求医疗体系变局和新局的道路上，厦门市始终走在全国前列。2014年，厦门市政府与复旦大学签署了合作协议，共同建设复旦大学附属中山医院厦门医院，并交由复旦大学附属中山医院全面运营管理，希望能快速有效地提升厦门市及周边区域的医疗服务水平。2017年8月，复旦大学附属中山医院的一百多名管理骨干和医疗专家带着国内顶尖的医院管理经验和医疗技术从上海奔赴厦门，致此，医院投入运营已三年有余，

据《中国医院院长》杂志工作人员介绍，按照往年的年会惯例，每年均选定11月中下旬的一个周末召开，会期则是从周五至周日，会期持续3天。因为新冠疫情，中国医院院长年会召开时间也做出相应调整，提前两个月，于今年9月25日至27日召开。在疫情防控常态化局面下，年会采取了“线下+线上”的模式，设置平行分论坛40多场，既有尖峰对话、主题专场、案例精讲、焦点论坛平行放送等多个主题板块的平行放送，也有领导力、管理团队、医疗质量、精典管理案例的年度榜单揭晓，内容形式丰富多彩。演讲嘉宾主要来自一二线城市三甲医院、研究机构、各省市卫生行政部门。