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抑郁和痴呆如何区分？教你识别痴呆的小窍门

2020年09月26日08:23 来源：人民网-人民健康网

近日，北京中医药大学东方医院门诊来了一个老大爷，家属说他2个月前老伴去世了，然后逐渐出现失眠，经常丢三落四的症状，只愿意自己在椅子上发呆，原来喜欢看电视，现在连电视都懒得开，时不时悲伤哭泣，医生给他做了详细检查，发现这位老大爷其实是抑郁症，而不是老年痴呆，给予抗抑郁药物治疗后，抑郁和健忘症状好转。

那么，老年抑郁和老年痴呆有什么区别呢？主要有以下7点。（1）病程不同：抑郁起病快，发展快；痴呆多数起病慢、发展速度慢；（2）情绪变化不同：抑郁症状持续久，痴呆情绪变化多，变幻莫测，像小孩子；（3）智能下降持续时间不同：抑郁的智能下降是暂时的，部分性的，甚至每次检查结果都不同；痴呆的智能损害是全面的，持续的，一般超过3-4个月，进行性恶化；（4）辅助检查结果不同：抑郁无神经系统症状，影像学检查无阳性发现；痴呆经常有神经系统的症状、体征，不少病人还有动脉硬化、三高、小中风的病史，影像学可发现有脑萎缩或（和）脑梗死的表现；（5）提醒后健忘是否改善：抑郁的健忘，可以通过适当提醒，就可以缓解；痴呆患者很难通过简单提醒，从而缓解健忘症状的，经常答非所问。（6）定向力障碍程度不同：痴呆经常定向力下降，走在街上会完全没有方向感，甚至会时常迷路或走失；抑郁很少发生迷路；（7）用抗抑郁药物的反应：抑郁者用药后恢复如常；痴呆患者则作用不大。

另外，部分痴呆患者，在早期，也可出现抑郁，颇像“抑郁症”，到了中、晚期，才露出痴呆的真面目，对此尤需小心。

识别痴呆的小窍门有哪些呢？

可采用画钟试验，这个试验含有记忆、注意、抽象思维、设计、布局安排、运用、数字、计算、时间和空间定向概念

（1）方法：要求患者画一钟表盘面，并把表示时间的数字写在正确的位置，待患者画一圆并填完数字后，再让患者画上分时针，把时间指到11点10分。

（2）记分：①画一封闭的圆 1分；②数字位置正确 1分；③12个数字无遗漏 1分；④分时针位置正确 1分

评分标准：4分为认知功能正常，3-0分为轻、中和重度的认知功能障碍。小于4分，请及时来东方医院康复科就诊，需要进一步用量表排查。（北京中医药大学东方医院康复科 王嘉麟）

(责编：董童、杨迪)


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