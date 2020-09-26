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国家卫健委：坚持“四早”加强核酸检测能力 答好疫情常态化防控“开卷试题”

2020年09月26日07:53 来源：新华网

　　“在新冠肺炎疫情常态化防控阶段，外防输入压力依然很大，而在内防反弹方面，关键是要把上半年取得的成功经验运用到秋冬季疫情防控中，答好这一份‘开卷试题’。”国家卫生健康委员会医政医管局监察专员焦雅辉25日说。

　　焦雅辉在当天举行的第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会上说，年初面对新冠肺炎疫情时，我们缺乏对病毒的了解，做的是“闭卷试题”；现在则是在抗疫斗争取得重大战略成果的基础上做“开卷试题”，应该比那时更加从容。做好常态化防控，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项是至关重要的，其中首先要坚持“四早”，即早发现、早报告、早隔离、早治疗，而现阶段要做到早发现，尤其要加强核酸检测能力建设。

　　据焦雅辉介绍，目前国务院联防联控机制正在多个省份进行秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，督查的一项重点内容就是各地核酸检测能力建设情况。

　　焦雅辉说，把核酸检测能力提上去，是做好秋冬季疫情防控的当务之急。目前，全国近100%的三级医院、近50%的二级医院，以及省市两级疾控中心、很多第三方检测机构都具备了核酸检测能力，我国核酸检测能力已得到大幅度提升。

　　此外，进一步完善疾控体系、构建起强大的公共卫生体系、加强医防融合、发挥中医药在疫情防治中的作用，也是做好秋冬季疫情防控需要注意的问题。

　　焦雅辉说，在常态化防控阶段，也要继续重视个人防护，保持良好生活习惯。做好戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、不聚集等防范措施非常重要。(陈聪)

(责编：董童、杨迪)


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