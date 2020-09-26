迟福林：建议粤港澳大湾区加强公共卫生一体化建设

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林25日在广州指出，由于新冠肺炎疫情的严重挑战，粤港澳大湾区推进公共服务一体化的迫切性全面增强。

第九届中国南方智库论坛当日在广州举行，与会专家学者聚焦疫情防控与社会治理现代化。

在论坛上，迟福林称，粤港澳在公共卫生与医疗资源上各自都有较好的基础，若能尽快在公共卫生一体化上形成机制化安排，将提升共同抗疫效果，提升防范重大疫情联防联控协同效应，由此奠定粤港澳大湾区健康湾区的重要基石。

“联手建设健康湾区也是粤港澳三地居民的共同需求。”迟福林表示，当前，在粤逗留或常住的香港永久性居民，在深圳、东莞等内地城市养老的香港长者，以及三地人员往来日益增多，对大湾区公共卫生一体化的需求明显增长。

他称，此前，粤港澳共同抗疫协调合作作用突显，但三地在联防联控机制方面也存在某些不一致的问题，涉及卫生医疗服务规范、服务标准、药品使用范围、医务人员资质互认等多方面。

迟福林认为，在这样背景下，要加快形成粤港澳大湾区共同抗疫的协调机制，比如着力完善口岸通关合作机制，大湾区各市携手共同严防境外疫情输入，并加强疫情防控信息共享交流，构建疫情防控技术合作平台。

他建议，加强粤港澳大湾区公共卫生应急联动机制建设，成立粤港澳大湾区公共卫生应急协调小组，重点就突发公共卫生事件随时进行高层次沟通，及时采取统一行动。

迟福林称，还要强化粤港澳大湾区公共卫生应急防控机制建设，比如建立大湾区应急救治绿色通道，出现公共卫生等突发事件时，通过绿色通道快速便捷统筹调配三地医护人员和物资。(程景伟)