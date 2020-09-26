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云南勐海发现1例疑似腺鼠疫病例 启动Ⅳ级应急响应

2020年09月26日07:26 来源：中国新闻网

　　云南省勐海县鼠间鼠疫疫情处置工作指挥部25日通报称：该县西定乡某村民小组发生鼠间鼠疫，并发现1例疑似腺鼠疫病例。疫情发生后，勐海县已启动突发公共卫生事件Ⅳ级应急响应。目前，暂未发现新增异常人员。

　　据通报，近日，勐海县距县城车程为3小时的西定乡某村民小组发现不明原因自死鼠。经省地方病防治所和州疾控中心检测于9月21日初步判断为鼠间鼠疫。

　　9月21日，国家、省级专家组14人在疫情上报12小时内抵勐海县开展应急处置工作。疫情发生后，按照《云南省鼠疫控制应急预案》要求，勐海县委、县政府迅速启动突发公共卫生事件Ⅳ级应急响应，成立了鼠间鼠疫疫情处置工作指挥部，卫生健康部门第一时间就位，组建专家专业队伍，开展检诊检疫，对发热病人开展全面排查，对疑似病人采取了隔离观察、流行病学调查等措施。同时，在全县开展以灭蚤、灭鼠为重点的爱国卫生运动。

　　经全面排查，截至9月25日18时，一名3岁患者阿某被诊断为疑似腺鼠疫，病情表现为轻症。经治疗，患者病情稳定。目前，暂未发现新增异常人员，各项防控措施正在科学、有序、有效的进行中。

　　勐海县鼠间鼠疫疫情处置工作指挥部提醒广大民众：有与不明原因自死鼠有过接触，应及时向当地疾控部门主动报告，取得专业指导，一旦出现发热症状时应及时就医。

(责编：董童、杨迪)


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