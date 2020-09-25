全国健康传播领域盛会在海南博鳌召开

9月24日，第二届健康中国创新传播大会暨第七届中国医疗品牌建设大会在海南博鳌亚洲论坛主会场开幕。

中国工程院院士李兰娟作了《中国战疫与中国战疫精神》的主旨演讲，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉作了《关于中国公共卫生应急体系的建设》的主旨演讲，国家卫生健康委直属机关党委常务副书记兼人事司副司长杨建立在讲述了党建引领下的新时代医院文化品牌建设。

大会除主论坛外，还设置了书记院长论坛、5G时代的健康传播创新论坛、医院品牌论坛、医生品牌论坛以及4个医疗品牌建设分论坛。通过分论坛与圆桌对话等形式，围绕健康中国创新传播、后疫情时代的健康促进、医院文化与品牌建设等方面内容进行了分享交流。特别是在书记院长论坛，华西医院党委书记张伟，首都医科大学附属北京中医院党委副书记、院长刘清泉，华中科技大学同济医学院附属同济医院党委书记吴菁，中南大学湘雅医学院党委书记张欣，西安交通大学第二附属医院党委书记巩守平，北京中西药大学东直门医院党委书记叶永安，西藏自治区人民医院院长、北京协和医院副院长杨敦干，苏州大学附属独墅湖医院党委书记、院长侯建全，广东省中医院党委书记翟理祥，南通大学附属医院党委书记高建林等围绕疫情防控斗争中的党建工作进行了交流。

大会还成立了以北京协和医院妇产科教授谭先杰等为发起人的医生品牌学组，以北京大学新闻与传播学院博士生导师许静等为发起人的高校学组，以国家卫生健康委人口文化发展中心媒体与信息管理处处长张红苹，中国首位80后飞天奖、金鹰奖双料视后马苏等为发起人的文化学组，中国医师协会健康传播工作委员会顾问贾大成、中央广播电视总台央视新闻主播海霞等为发起人的急救科普组。

此外，大会还举行“致敬逆行先锋 传播健康中国”之夜的特殊环节，首发抗疫图书《最美逆行天使》《重大突发公共卫生事件健康传播与舆情引导实务》，启动第二届全国健康传播金牌讲师大赛暨2020蝴蝶学院品牌特训营活动，并为中国医师协会健康传播工作委员会蝴蝶学院实训基地、团体成员授牌。