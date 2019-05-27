为全面贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，农工党着力助推健康海南建设，通过所组织的高端人才团成员，利用自身的智力优势、技术优势、资源优势，加强与地方党委政府和签约单位的合作,把海南建设成为健康中国的典范，让海南高端健康产业成为国人和“一带一路”沿线国家和地区人民向往健康生活的高地。

“超级医院”配套“超级政策”，“超级医院”提供“超级医疗”。

今年3月31日，海南博鳌“超级医院”正式开业，包括允许试用国内未上市新药等重磅“超级政策”落地，由李兰娟院士创立的医疗集团承担“超级医院”的运营管理工作。李兰娟也是此次高端人才团队的成员。

海南有特殊的政策，支持一些项目、药物和设备在超级医院先落地；超级医院有着超级的专家团队，能成为先闯先试的带头单位；通过超级医院高质量医疗、高品质服务，以及国际化、智能化、标准化、人文化的理念，让医者、患者满意，把海南打造成具有国际一流水准的健康高地。

“作为农工党组团的专家之一，我的任务是用我十多年来的经验帮助签约单位提升医疗服务能力，为打造健康海南贡献力量。”重庆医科大学附属第一医院普外科教授、博士生导师任国胜说，“我一直能感受到海南省委省政府在人才招聘方面开放的态度和政策。”

“通过院士和专家进海南，直接任职兼职，或者建立院士工作站，必将推动海南人才培养和科学发展，提升海南人才和科研的整体水平，具有重大意义。”海南省组织部副部长、海南省人才局局长张应瑞说。

5月23日，农工党高端人才组团支持海南自贸区（港）建设行动正式启动。农工党将以此次活动为契机，通过人才“领军人物”的引领示范，带动更多医药卫生界人才来海南创业发展，逐步扩大合作成果和效能。以农工党有限力量的催化作用，推动海南健康产业的高效发展，使海南成为国人和“一带一路”沿线国家和地区人民向往的健康生活高地。