坚果、西红柿等都是对男性有益的食物

很多人认为，摄入足量蛋白质是男人保持健壮的关键，而美国“营养新闻网”最新载文称，除了蛋白质，科学研究证实有益男性健康的还有6种食物，男性朋友们不妨常吃。

三文鱼。美国心脏协会建议，男人每周应至少吃两次鱼，尤其是三文鱼等深海鱼。美国疾控中心认为，三文鱼等鱼类富含欧米伽3脂肪酸，有助于降低心脏病风险，而心脏病是美国男性的头号杀手。除了健康脂肪酸之外，每周吃两次三文鱼等海鲜，可减少红肉(尤其是加工肉食)等不健康肉类的摄入量。

菠菜。菠菜富含类胡萝卜素，具体包括β胡萝卜素、叶黄素和玉米黄素。研究表明，这些营养素有助预防癌症。叶黄素和玉米黄素还可防止手机等设备发出的蓝光损伤视力。此外，一项针对男人的研究发现，经常吃菠菜有助防止认知能力下降。

坚果。西班牙一项研究表明，饮食中添加少量坚果有助于增强性欲，提升夫妻生活质量。另一项研究发现，坚果可改善精子质量，提高男人生育能力。

牛油果。研究表明，与不吃牛油果的男性相比，吃牛油果的人在11年的时间里体重增幅明显更小。原因在于，牛油果富含有益健康的脂肪和膳食纤维，可增强饱腹感，防止过量饮食。多项研究还表明，牛油果可降低餐后胰岛素水平，进而更好地控制血糖。

毛豆。毛豆富含膳食纤维、蛋白质、镁、叶酸、铁和钾等多种营养素。一项最新荟萃分析发现，经常吃毛豆可以降低男性前列腺癌(男性第二大癌症)的患病风险。

西红柿。其富含番茄红素，能清除前列腺中的自由基，保护前列腺组织。但西红柿中的番茄红素几乎是全反式结构，做熟变成顺式结构才有利于吸收利用。▲ (陈林烽)